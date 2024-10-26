賀錦麗、川普超級激戰 紐時、CNN封關民調都打成平手

根據紐時和CNN的封關民調，川普和賀錦麗（圖）的支持度戰成平手，選戰倒數十天，仍難分高下。（美聯社）

紐約時報與謝納學院(Siena College)25日公布選前封關民調 顯示，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普 支持度48%平手。調查顯示，大約9%受訪選民已完成投票 ，在完成投票的選民裡，59%投給賀錦麗，40%投給川普。有線電視新聞網(CNN)的封關民調結果也在25日公布，在可能參加投票的選民當中，賀錦麗與川普支持度47%平手。

這項調查是在10月20日至23日之間進行，針對全國抽樣選出2516名選民完成調查。紐約時報25日報導，過去三個月堪稱美國政治史上最多波折的期間，除了備受矚目的電視辯論之外，川普兩度面臨暗殺，兩黨在七大決戰州舉辦數十場造勢活動，競選廣告開銷則以百萬元計數，卻一直沒能讓激烈選情明顯分出勝負。

不過，在可能參加今年大選投票的選民裡，10月以來賀錦麗民調支持度一路走下坡。賀錦麗10月初在紐約時報全國民調支持度有49%，領先川普的46%。

紐約時報分析，今年總統大選鹿死誰手將由七個決戰州決定，包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州。兩黨都在七個決戰州投入大量時間與資源，但到現在賀錦麗與川普依然旗鼓相當。

最後衝刺時刻的致勝關鍵為何？紐約時報封關民調顯示，對川普來說是移民議題。調查顯示，15%受訪選民說移民問題是這次投票的首要考量，上一次調查則有12%選民說移民問題是第一考量。在這次民調裡，大約15%受訪選民說，還沒有完全決定要投票給誰。在游離選民當中，有42%民眾傾向支持賀錦麗，32%傾向川普。相較之下，兩周前在游離選民裡，傾向支持川普的民眾有36%，傾向支持賀錦麗則為35%。

有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS進行的封關民調結果25日公布，在可能參加投票的選民當中，賀錦麗與川普支持度47%平手。這項調查是在10月20日至23日之間進行，針對全國抽樣選出1704名登記選民完成網路或電話調查。