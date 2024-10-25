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民調：6成預期選後發生暴力事件 42%川粉認選舉會出差錯

記者張文馨／華盛頓報導
根據新民調，超過六成的美國民眾認為選舉後可能會爆發暴力事件，令人擔憂。（美聯社）
根據新民調，超過六成的美國民眾認為選舉後可能會爆發暴力事件，令人擔憂。（美聯社）

距離大選不到兩周，丕優（Pew）研究中心調查，42%川粉認為選舉會出差錯；此外，益普索（Ipsos）調查發現，超過六成的美國人預期選後發生暴力和騷亂。

根據丕優在上月底到本月初調查超過4000名美國選民（誤差範圍為正負1.9個百分點），有27%認為選舉會出差錯，其中，有42%的共和黨總統候選人川普支持者抱持這種看法，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持者則相對樂觀，只有10%的人表達擔憂。

川普在選舉過程中不斷強調選舉不公的可能性，也經常談起2020選舉「被偷走」的話題，主張郵寄選票的計票有問題，如今，這些觀點反映在川普的支持者身上。

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從另一個角度問，有85%的賀錦麗支持者相信，在計票完成後會有一個很明確的贏家，而認同此事的川普支持者僅58%；被問到對統計郵寄選票的信心，85%的賀錦麗支持者投下贊成票，僅38%的川粉認同。

丕優調查顯示，比起川粉，賀粉對選舉制度信心較高；然而，在最高法院能否秉持中立處理可能的選舉挑戰時，僅6%的賀錦麗支持者有信心，川普支持者中則有36%信任最高法院。

此外，美國媒體Scripps News和益普索（Ipsos）聯合發布的調查顯示，多數美國人有心理準備選後會爆發暴力事件，但他們仍相信並願意接受選舉結果。

在這項針對1028人的調查（誤差範圍為正負3.3個百分點）中，62%認為，選後可能（或非常可能）衍生相關選舉的暴力或騷亂，且憂心是跨黨派的，有70%的民主黨人和59%的共和黨人這麼看。

Scripps News報導，影響選情的關鍵搖擺州威斯康辛州的受訪者，有超過七成憂心選後暴力，這點超過全國水準。

此外，51%的受訪者支持動用美軍來預防選後騷亂。

根據調查，63%的美國人對選舉制度有信心，77%的受訪者表示，即便其支持的候選人落敗，他們也願意接受選舉結果。

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