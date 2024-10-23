調查：亞裔左右關鍵州 賀錦麗獲年輕人廣泛支持

調查顯示，亞裔年輕選民支持賀錦麗的比率較川普高，可以在搖擺州造成關鍵的影響。（美聯社）

亞太裔投票 聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布新調查結果，探討年輕少數族裔選民在關鍵州的政治偏好和關心議題。調查顯示，亞裔 年輕選民的政治影響力顯著提升，在經濟、種族平等及氣候變遷等議題上廣泛支持賀錦麗 ，或將在今年大選的搖擺州發揮關鍵作用。

這項調查由哈特研究所(Hart Research)進行，調查對象為18至44歲的少數族裔選民，涵蓋了喬治亞州、密西根州和賓州等重要搖擺州。研究探討了影響2024年選舉結果的關鍵議題，包括生育權、移民、氣候變遷及TikTok禁令等。

亞裔年輕選民的政治參與度近年來持續增長，特別是在關鍵搖擺州的選舉中發揮了舉足輕重的作用。亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示：「亞裔選民，尤其是年輕選民，不僅政治參與度高，而且人數增長迅速。」據調查，2020年大選中，亞裔選民的投票率達到60%，其中約四分之一為首次投票的「首投族」。

調查顯示，經濟問題是亞裔年輕選民最為關注的議題，78%的受訪者將經濟狀況列為影響其投票決策的首要因素。74%的年輕選民認為國家經濟狀況「僅屬一般或較差」，而68%表示對個人經濟狀況也持相同看法。住房負擔、工作安全及生活成本壓力是其面臨的主要挑戰。

值得注意的是，儘管大學學費問題與以巴衝突等議題在年輕人中關注度較高，但較於經濟而言，這些議題在年輕選民中的投票重要性較低。

調查顯示，63%的亞裔年輕選民支持賀錦麗，33%支持川普。賀錦麗在多個關鍵議題上領先，尤其在生育權、種族歧視及氣候變遷方面。值得注意的是，賀錦麗的年輕支持者態度堅定，多表示「一定投給賀錦麗」；相對川普的年輕支持者，則多保留彈性，表示「可能投給川普」。

種族不平等也是亞裔年輕選民最為關注的議題之一。調查顯示，75%的受訪者在日常生活中仍然經歷種族歧視問題。非洲裔選民的歧視經歷則最為明顯，高達78%，亞裔則最低，為66%。

陳棣芳指出，亞裔選民內部政治光譜多元化，例如印度裔和日裔選民通常支持民主黨，而越南裔選民傳統上傾向支持共和黨。然而近年來，越南裔選民也呈現出轉向民主黨和無黨派人士的趨勢。

在移民政策及氣候變遷等年輕選民關心的議題上，亞裔年輕人呈現出更為開放和包容的態度。61%的亞裔年輕選民認為移民對美國社會有利，他們支持「平衡政策」，既加強邊境安全，也為無證客提供入籍途徑。大多數亞裔年輕選民也表示希望看到從化石燃料向清潔能源的過渡，認為這有助於可持續發展。