我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

調查：亞裔左右關鍵州 賀錦麗獲年輕人廣泛支持

記者和釗宇╱紐約報導
調查顯示，亞裔年輕選民支持賀錦麗的比率較川普高，可以在搖擺州造成關鍵的影響。（美聯社）
調查顯示，亞裔年輕選民支持賀錦麗的比率較川普高，可以在搖擺州造成關鍵的影響。（美聯社）

亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布新調查結果，探討年輕少數族裔選民在關鍵州的政治偏好和關心議題。調查顯示，亞裔年輕選民的政治影響力顯著提升，在經濟、種族平等及氣候變遷等議題上廣泛支持賀錦麗，或將在今年大選的搖擺州發揮關鍵作用。

這項調查由哈特研究所(Hart Research)進行，調查對象為18至44歲的少數族裔選民，涵蓋了喬治亞州、密西根州和賓州等重要搖擺州。研究探討了影響2024年選舉結果的關鍵議題，包括生育權、移民、氣候變遷及TikTok禁令等。

亞裔年輕選民的政治參與度近年來持續增長，特別是在關鍵搖擺州的選舉中發揮了舉足輕重的作用。亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示：「亞裔選民，尤其是年輕選民，不僅政治參與度高，而且人數增長迅速。」據調查，2020年大選中，亞裔選民的投票率達到60%，其中約四分之一為首次投票的「首投族」。

調查顯示，經濟問題是亞裔年輕選民最為關注的議題，78%的受訪者將經濟狀況列為影響其投票決策的首要因素。74%的年輕選民認為國家經濟狀況「僅屬一般或較差」，而68%表示對個人經濟狀況也持相同看法。住房負擔、工作安全及生活成本壓力是其面臨的主要挑戰。

值得注意的是，儘管大學學費問題與以巴衝突等議題在年輕人中關注度較高，但較於經濟而言，這些議題在年輕選民中的投票重要性較低。

調查顯示，63%的亞裔年輕選民支持賀錦麗，33%支持川普。賀錦麗在多個關鍵議題上領先，尤其在生育權、種族歧視及氣候變遷方面。值得注意的是，賀錦麗的年輕支持者態度堅定，多表示「一定投給賀錦麗」；相對川普的年輕支持者，則多保留彈性，表示「可能投給川普」。

種族不平等也是亞裔年輕選民最為關注的議題之一。調查顯示，75%的受訪者在日常生活中仍然經歷種族歧視問題。非洲裔選民的歧視經歷則最為明顯，高達78%，亞裔則最低，為66%。

陳棣芳指出，亞裔選民內部政治光譜多元化，例如印度裔和日裔選民通常支持民主黨，而越南裔選民傳統上傾向支持共和黨。然而近年來，越南裔選民也呈現出轉向民主黨和無黨派人士的趨勢。

在移民政策及氣候變遷等年輕選民關心的議題上，亞裔年輕人呈現出更為開放和包容的態度。61%的亞裔年輕選民認為移民對美國社會有利，他們支持「平衡政策」，既加強邊境安全，也為無證客提供入籍途徑。大多數亞裔年輕選民也表示希望看到從化石燃料向清潔能源的過渡，認為這有助於可持續發展。

主辦單位說，亞太裔是目前增長最快的選民群體。2020年選舉中，亞裔選民在喬治亞州和亞利桑納州幫助候選人勝選，兩州勝選差距均不足0.5%。陳棣芳表示，亞裔選民在2024年選舉中的投票將繼續發揮關鍵作用：「亞裔社區是美國增長最快的選民群體之一，隨著他們的參與度不斷提升，他們將在未來的選舉中發揮重要影響力。」

調查顯示，亞裔年輕選民支持賀錦麗（右）的比率較川普高，可以在搖擺州造成關鍵的影響...
調查顯示，亞裔年輕選民支持賀錦麗（右）的比率較川普高，可以在搖擺州造成關鍵的影響。（美聯社）
亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語...
亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布一項針對年輕少數族裔選民在關鍵州的調查結果。(截自Zoom會議)
亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，亞裔選...
亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，亞裔選民在2024年選舉中的投票將繼續發揮關鍵作用，尤其是在某些選情激烈的搖擺州。(截自Zoom會議)

美國總統大選熱門話題

亞裔 投票 賀錦麗

上一則

歐巴馬赴威州為賀錦麗拉票：美承擔不起「瘋癲川普」

下一則

大選暗潮洶湧：華爾街大佬布局川普勝選 戴蒙和蓋茲傳支持賀錦麗

延伸閱讀

拜登在選舉前2周又失言 稱川普應該「被關押」惹議

拜登在選舉前2周又失言 稱川普應該「被關押」惹議
情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威

情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威
經濟學人：川普當選機率54% 超車賀錦麗8月來首見

經濟學人：川普當選機率54% 超車賀錦麗8月來首見
民主黨「藍牆」3州崩裂？賀錦麗北卡也告急

民主黨「藍牆」3州崩裂？賀錦麗北卡也告急

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
愛吃速食的美國共和黨籍總統候選人川普今天在白襯衫、紅領帶外頭穿上黑色和黃色廚房圍裙，在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（美聯社）

川普麥當勞炸薯條想酸賀錦麗 又對她送上生日祝福

2024-10-20 18:36
賓州聯邦參議員凱西（左）跟威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫2023年6月在參院健康、教育、勞工與退休金委員會的聽證會上交談。資料照片。路透

選情告急？民主黨聯邦參議員投廣告 跟川普攀關係拉票

2024-10-19 11:07

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制