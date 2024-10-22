賀錦麗9月募款2.2億元 高於川普3倍 民調仍拉鋸

選戰進入倒數階段，賀錦麗（中）搭乘空軍二號趕場，在機上也把握時間與媒體記者談話。（路透）

華盛頓郵報 21日報導，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)20日公布的最新選舉獻金申報，民主黨總統候選人賀錦麗 競選團隊今年9月募款金額是共和黨總統候選人川普 的3倍，不過民調顯示兩陣營支持度依然不相上下。

統計顯示，賀錦麗競選團隊與側翼委員會在今年第3季總共募得10億多元，讓賀錦麗在選前倒數時刻的電視廣告、數位廣告、選民拉票活動以及選舉團隊人事等開銷，都比川普團隊超出許多。

根據賀錦麗競選團隊申報，今年9月募得2億2180萬元。賀錦麗競選團隊主管透露，9月份最後一個周末在洛杉磯、舊金山舉辦的兩場募款活動，眾多名人現身為賀錦麗助選，總共募得5500萬元。

根據聯邦選委會紀錄，川普競選團隊今年9月募得6270萬元，不到賀錦麗募款金額的三分之一。

截至9月底為止，川普競選團隊有1億1970萬元現金，賀錦麗競選團隊則有1億8750萬元現金。

川普陣營的募款雖然少於賀錦麗，但兩人的民調目前勢均力敵，難分高下。（美聯社）

然而，華盛頓郵報報導，賀錦麗募款成果雖然較佳，但民調卻顯示賀錦麗在關鍵搖擺州仍與川普陷入苦戰。賀錦麗競選團隊親自動員較多，川普競選團隊則較依賴外部團體協助向選民催票，賀錦麗幕僚因此憂心，如果要確保取得選舉勝利，競選團隊選舉資金可能還是不夠。

賀錦麗幕僚說，所有關鍵搖擺州目前都勝負難料，如果要在七大決戰州鎖定到不容易聯繫、不常投票的民眾發動量身訂做的宣傳，開銷將會非常昂貴。

在旗鼓相當的選舉當中，財力並不是決定勝敗的因素。民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年參選總統時，募款成果遠遠超過川普，但川普最後仍然贏得選舉。

賀錦麗7月底取代拜登總統參選總統之後，不到三天就向140萬名支持者募得1億2600萬元。華盛頓郵報分析，賀錦麗競選選舉團隊開銷是川普競選團隊的三倍。