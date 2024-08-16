史丹福研究 44歲、60歲2個階段 斷崖式衰老

史丹福大學研究指出，人在40多歲和60歲兩個階段會斷崖式的衰老，是因為人體分子產生變化，可透過運動改善。（路透）

許多人來到了40多歲時會覺得身體機能變差，到了60歲時會再次出現這個情況。因此普遍的說法是，踏進40歲由青年變中年，60歲以後是中年變老年。史丹福大學 的專家希望從科學上解釋這兩個階段出現斷崖式衰老的原因。

史丹福醫學院遺傳學教授兼基因醫療中心主任斯奈德(Michael Snyder)領導的研究團隊發現，這是因為人體內外的分子及微生物在這個時候出現了急劇變化。

脂質、碳水化合物代謝 激烈變化

斯奈德說，人的一生都在衰老，但有兩個時期是真正大變化，「一個是45歲左右，另一個是他們60多歲時。平均而言，這些變化集中在44歲和60歲左右。」原因在於40多歲時，脂質的代謝發生激烈變化， 60多歲時碳水化合物的代謝會出現大變化。

斯奈德與史丹福前教授，現任職於新加坡 南洋理工大學醫學院的申小濤(Xiatao Shen)，14日在「自然老化」(Nature Aging)期刊發表了共同撰寫的報告，揭示了可能導致身體衰退的原因。

研究團隊採集了超過5400份血液、糞便、皮膚、鼻拭子和口腔拭子樣本，以觀察分子和微生物層面的變化，這些變化與心血管功能、免疫系統、新陳代謝、皮膚及肌肉有關。

脂質是一種脂肪物質，包括低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和三酸甘油酯，它們在人體內發揮許多功能，但若在血液中積聚過多則可能有害。

儘管研究人員發現人變老時代謝出現急劇變化，但申小濤表示不知道是甚麼原因推動這種變化。

研究人員建議40歲就要注意血脂

研究人員目前仍在研究這些變化對人體到底有甚麼影響，也不清楚這些變化是否與生活方式或行為因素有關，例如飲酒量增加之類。因此斯奈德建議，到了40多歲時就要密切注意自己的血脂，尤其是低密度脂蛋白膽固醇。

哥倫比亞大學 細胞生物學教授澤爾策(Lori Zeltser)說，雖然還不知道這些代謝變化會產生什麼後果，但有關研究結果，或許解釋了許多與年齡相關的健康變化，例如肌肉損失。