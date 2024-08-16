史丹福研究 44歲、60歲2個階段 斷崖式衰老
許多人來到了40多歲時會覺得身體機能變差，到了60歲時會再次出現這個情況。因此普遍的說法是，踏進40歲由青年變中年，60歲以後是中年變老年。史丹福大學的專家希望從科學上解釋這兩個階段出現斷崖式衰老的原因。
史丹福醫學院遺傳學教授兼基因醫療中心主任斯奈德(Michael Snyder)領導的研究團隊發現，這是因為人體內外的分子及微生物在這個時候出現了急劇變化。
脂質、碳水化合物代謝 激烈變化
斯奈德說，人的一生都在衰老，但有兩個時期是真正大變化，「一個是45歲左右，另一個是他們60多歲時。平均而言，這些變化集中在44歲和60歲左右。」原因在於40多歲時，脂質的代謝發生激烈變化， 60多歲時碳水化合物的代謝會出現大變化。
斯奈德與史丹福前教授，現任職於新加坡南洋理工大學醫學院的申小濤(Xiatao Shen)，14日在「自然老化」(Nature Aging)期刊發表了共同撰寫的報告，揭示了可能導致身體衰退的原因。
研究團隊採集了超過5400份血液、糞便、皮膚、鼻拭子和口腔拭子樣本，以觀察分子和微生物層面的變化，這些變化與心血管功能、免疫系統、新陳代謝、皮膚及肌肉有關。
脂質是一種脂肪物質，包括低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和三酸甘油酯，它們在人體內發揮許多功能，但若在血液中積聚過多則可能有害。
儘管研究人員發現人變老時代謝出現急劇變化，但申小濤表示不知道是甚麼原因推動這種變化。
研究人員建議40歲就要注意血脂
研究人員目前仍在研究這些變化對人體到底有甚麼影響，也不清楚這些變化是否與生活方式或行為因素有關，例如飲酒量增加之類。因此斯奈德建議，到了40多歲時就要密切注意自己的血脂，尤其是低密度脂蛋白膽固醇。
哥倫比亞大學細胞生物學教授澤爾策(Lori Zeltser)說，雖然還不知道這些代謝變化會產生什麼後果，但有關研究結果，或許解釋了許多與年齡相關的健康變化，例如肌肉損失。
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