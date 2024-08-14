誰能當選舊金山市長 華裔選民說了算？

舊金山市長布里德參與華埠活動。(圖／舊市長辦公室提供)

有華裔 血統的人占舊金山 人口五分之一以上，而且華裔社區政治力量比以往更強，市長候選人都相信華裔選民能決定11月選舉結果，現在聲勢領先的候選人莫不雇用有影響力的華裔活躍人士，設法抓住每個機會接觸說華語的選民，只求最後能夠當選。

紐約時報13日報導，舊金山市長候選人都設法把自己粵語中文名讀得完美無暇，招募華語說最溜的志工。中華慈善總會 (CCBA)前會長李殿邦(Ding Lee)表示，以前選市長的人都只來總會歷史建築露面拍個照，待10到15分鐘就走人，而現在，凡有邀請必到，待完活動全程，因為他們知道華裔選民現在相當強大。

就全國來說，亞裔 選民在大多數州，人數還被視為太少。但在舊金山市，華裔占市民五分之一以上，市長候選人都認為11月誰能當選，由華裔說了算。

舊金山市長候選人、市議長佩斯金(前排右四)到岡州古廟祭拜，祈求好運。(圖／佩斯金提供)

華裔社區近些年開始看重政治；舊金山這個著名的自由派城市能稍往中間移，華裔功不可沒。2022年，舊金山兩次罷免選舉震撼全市，換掉進步派校區委員、一名自由派地區檢察官，華裔被視為推手。

華裔選民今年也被視為兵家必爭。市長候選人裡雖沒有領先的華裔參選人，而且亞裔選民最感沮喪的命題是學校管理、犯罪率依然很高。舊金山還沒完全由新冠疫情復原，另外公開交易毒品、侵犯財產等罪行仍令人苦惱。

想挑戰市長布里德(London Breed)的人都看出機會，他們使用微信這種社交媒體平台來接觸華裔。有些候選人已聘請推動兩次罷免選舉的重要華裔領袖，出任今年競選活動的要角；另外絞盡腦汁做一切能在華裔裡占優勢的事，甚至煞費苦心斟酌自己名字，如何出現在華裔的選票、選戰看板。

近些年舊金山華裔社區已變得更多元、分散，不像以往有元老及權力仲裁者，也因如此，各路候選人必須更加賣力，才能爭取到不同市區領袖、選民的歡心。舊金山市監督委員會委員佩斯金(Aaron Peskin)4月宣布競選市長，他就表示，現在選戰策略跟全國選戰沒兩樣，得面面俱顧。