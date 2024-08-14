我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

誰能當選舊金山市長 華裔選民說了算？

編譯潘勛／綜合報導
舊金山市長布里德參與華埠活動。(圖／舊市長辦公室提供)
舊金山市長布里德參與華埠活動。(圖／舊市長辦公室提供)

華裔血統的人占舊金山人口五分之一以上，而且華裔社區政治力量比以往更強，市長候選人都相信華裔選民能決定11月選舉結果，現在聲勢領先的候選人莫不雇用有影響力的華裔活躍人士，設法抓住每個機會接觸說華語的選民，只求最後能夠當選。

紐約時報13日報導，舊金山市長候選人都設法把自己粵語中文名讀得完美無暇，招募華語說最溜的志工。中華慈善總會 (CCBA)前會長李殿邦(Ding Lee)表示，以前選市長的人都只來總會歷史建築露面拍個照，待10到15分鐘就走人，而現在，凡有邀請必到，待完活動全程，因為他們知道華裔選民現在相當強大。

就全國來說，亞裔選民在大多數州，人數還被視為太少。但在舊金山市，華裔占市民五分之一以上，市長候選人都認為11月誰能當選，由華裔說了算。

舊金山市長候選人、市議長佩斯金(前排右四)到岡州古廟祭拜，祈求好運。(圖／佩斯金...
舊金山市長候選人、市議長佩斯金(前排右四)到岡州古廟祭拜，祈求好運。(圖／佩斯金提供)

華裔社區近些年開始看重政治；舊金山這個著名的自由派城市能稍往中間移，華裔功不可沒。2022年，舊金山兩次罷免選舉震撼全市，換掉進步派校區委員、一名自由派地區檢察官，華裔被視為推手。

華裔選民今年也被視為兵家必爭。市長候選人裡雖沒有領先的華裔參選人，而且亞裔選民最感沮喪的命題是學校管理、犯罪率依然很高。舊金山還沒完全由新冠疫情復原，另外公開交易毒品、侵犯財產等罪行仍令人苦惱。

想挑戰市長布里德(London Breed)的人都看出機會，他們使用微信這種社交媒體平台來接觸華裔。有些候選人已聘請推動兩次罷免選舉的重要華裔領袖，出任今年競選活動的要角；另外絞盡腦汁做一切能在華裔裡占優勢的事，甚至煞費苦心斟酌自己名字，如何出現在華裔的選票、選戰看板。

近些年舊金山華裔社區已變得更多元、分散，不像以往有元老及權力仲裁者，也因如此，各路候選人必須更加賣力，才能爭取到不同市區領袖、選民的歡心。舊金山市監督委員會委員佩斯金(Aaron Peskin)4月宣布競選市長，他就表示，現在選戰策略跟全國選戰沒兩樣，得面面俱顧。

華裔 舊金山 亞裔

上一則

川馬對談7爆點：川普嗆賀錦麗「能跟習談判嗎」 罵拜登植物人

下一則

「金條騙局」專挑長者 7人損失630萬元 馬州破多起

延伸閱讀

賀錦麗灣區籌款活動 募得1200萬

賀錦麗灣區籌款活動 募得1200萬
舊金山至少857無家者 被送往別州、加州各縣

舊金山至少857無家者 被送往別州、加州各縣
布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名
紀事報民調：布里德是更多選民首選

紀事報民調：布里德是更多選民首選

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
美國民主黨副總統候選人華茲過去的黑歷史被挖出來，將近30年前曾因「酒駕兼超速」被逮，當時的監獄照也被曝光。(圖／取自@Abrakadeborah在X的照片)

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

2024-08-08 09:26

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕