入籍新公民快速增加 8成表示大選會投票 成兩黨必爭票源

紐約時報報導，為消化因疫情等因素而累積的大量公民申請案件，近來快速處理，新公民也可立即擁有總統選舉的投票權，成為兵家必爭的新票源。（美聯社）

拜登政府以10年來最快速度處理前總統川普 任內與疫情期間積壓的公民申請案件，在全國各地舉行的宣誓入籍儀式，每周有數千人成為新公民並取得年底總統大選的投票 資格，形成一股不可忽視的力量。

從等10個月變4.9個月

紐約時報12日報導，拜登總統2021年上任發布行政命令，扭轉川普任內的強硬移民 政策，如今離投票日不到五個月時間，處理速度趕上2013年和2014年，本財政年度前九月平均只需4.9個月處理入籍申請。

川普任內抑制合法移民入籍，申請時間耗費10個月之久，根據Boundless預估，約有30萬人無法及時取得2020大選投票權。

約900萬人有資格申請

根據官方統計，目前約有900萬名綠卡持有者有資格申請入籍公民，其中加州、紐約州、德州與佛羅里達等四州人數最多，同時新公民占比最高的西語裔與亞裔、非裔等少數族群也多傾向支持民主黨。

根據聖地牙哥加州大學(University of California, San Diego)美國移民政策中心(U.S. Immigration Policy Center)調查，新公民對於11月大選投票有高度熱情，81.4%表示「肯定」會投票；另有14.5%表示「可能」會投票。

政治學家黃湯姆(Tom Wong)直言：「美國選民一如過去呈現多元化，其中多為新公民投票造成，他們對選民的占比愈來愈高。」

雖然目前尚未統計這批新公民的確實人數，但是2024大選兩黨兵家必爭之地的搖擺州，包括喬治亞、亞利桑納、內華達與賓州，新公民人數不斷增加，成為兩黨都要爭取的新票源。

新公民對大選躍躍欲試

紐時報導，喬治亞州沙瓦納((Savannah)聯邦法院日前為來自19國、31名移民舉行入籍宣誓儀式，其中宏都拉斯(Honduras)婦女葛拉蒂絲·布朗(Gladis Brown)2018年與美國公民結婚後移居美國，如今順利取得公民權，對於年底大選躍躍欲試：「我很高興整個過程進展快速，因為像我這樣的人很想參加投票。」

公民入籍代辦公司Boundless執行長王曉(Xiao Wang，音譯)指出：「每一次選舉前，申請入籍的公民可能成為決定聯邦參院席次、甚至總統人選的關鍵。」