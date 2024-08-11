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目標戰勝中國…前臉書高層開公司推AI武器 獲數十億創投資金

編譯潘勛／綜合報導
美國有幾家民間企業致力研發生產於戰場使用的AI載具、無人機。圖為中國大疆(DJI)無人機。(美聯社)
美國有幾家民間企業致力研發生產於戰場使用的AI載具、無人機。圖為中國大疆(DJI)無人機。(美聯社)

民間數十億創投資本投入初創公司，生產未來風格、以AI推動的武器；希望有朝一日國防部能拋棄老式的「殭屍」軍購如昂貴的噴射戰機、攻擊直升機，改而購買自動武器如無人機、無人潛艦；此中以拉奇(Palmer Luckey)創辦的公司籌到37億元最多，拉奇主張，這些武器就決戰中國要取勝最為必要。

華爾街日報(WSJ)報導，拉奇原是臉書決策高層，約一年半之前，他說服史蒂芬兄弟的「創始人基金」(Founders Fund)，挹資數十億元，創設「安督瑞爾之劍工業」(Anduril Industries)，生產自動化武器如無人機、無人潛艦。

拉奇認為，與中國開戰，美軍需要大量較便宜、更聰明的軍事系統，才能有效克服遼闊的太平洋面，戰勝製造業大國且科技不差的中國。

安督瑞爾之劍在魔戒作者托爾金筆下意思是「西方之焰」。拉奇表示，公司專注於對中戰爭，所轄的團隊打造到2027年能完成的武器系統，而那一年，中國國家主席習近平表示將備戰成熟，入侵台灣。

安督瑞爾隸屬二戰以來，國防部門發生的最大轉型，而創投資本流入國防科技公司。數十年來，美國政府注資給洛克希德馬丁等公司，研發匿蹤戰機到間諜衛星等武器。只是目前，民間投入研發的資金已超過聯邦的開支，特別是在AI之類的領域。一批新型國防初創公司使用民間資本，為國防部研發科技。

由2021年到2024年6月中旬，創投資本注入國防科技初創公司的金額總計1300億元；國防部每年用在研發金額則約900億元；近些年數百家民間公司已出現，致力於戰場使用的AI載具、無人機，甚至還有極音速飛彈及戰機。

目前已有十多家國防「獨角獸」民間公司出現，每家的市值估計至少在10億元；其中以安督瑞爾最醒目，資金也最健全，其成敗可謂這些民營國防、航太初創公司的指標。

這些公司的最大障礙，在證明其產製的武器比老牌國防公司一樣好甚至更棒。而在2022年，安督瑞爾公司已贏得特戰司令部合約，總值近20億元，生產反無人機戰鬥系統；今年稍早，公司更贏得一項合約，為空軍研發無飛行員噴射戰鬥機。國防部已表示，若與北京開戰，應該需要這些新科技公司建造的武器系統。

國防部 投資 AI

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