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丕優對美國華裔研究：僅41%對中國抱持正面看法

記者胡玉立／綜合報導
丕優研究中心民調顯示，72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法。圖為紐約華人舉著美、中兩國國旗在曼哈頓參與亞太裔傳統月遊行。(記者許君達／攝影)
丕優研究中心民調顯示，72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法。圖為紐約華人舉著美、中兩國國旗在曼哈頓參與亞太裔傳統月遊行。(記者許君達／攝影)

丕優研究中心(Pew Research Center)公布了美國華人最新研究數據。根據美國人口普查局數據，截至2022年，住在美國的美籍華裔人口約470萬人，占美國亞裔總人口19%。72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法；事實上，華裔是唯一一個大多數成年人對祖籍地看法不正面的主要亞裔族群。

美國華人有六成是移民，四成在美國出生；約半數華人住在加州和紐約州這兩大州。

2022年，美國華人家庭收入中位數為9萬8400元，同年亞裔家庭收入中位數為10萬元，二者相當接近。

在身分認同方面，華人用很多方式描述自己的身分，亞裔整體情況也是如此。約一半華裔 (53%) 表示，他們最常描述自己是「華人」(Chinese)或「華裔美國人」(Chinese American)；約三分之一 (34%) 通常將自己描述為「亞裔美國人」(Asian American)或「亞裔」(Asian)；8%稱自己為「美國人」(American)。

大多數華人表示不會搬去中國，只有16%表示願意。想要移居中國的華人中，27%表示主要是為了更靠近親友，24%表示想更熟悉中國文化。

大多數華裔認為自己正在實現或已經實現了「美國夢」。約一半(51%)表示他們正在實現此目標，四分之一表示已經實現此目標，23%表示美國夢對他們來說「遙不可及」。

在政治方面，大多數華人登記選民(56%)認同或傾向民主黨，39%認同或傾向共和黨。相較之下，亞裔登記選民中，62%認同或傾向民主黨，34%認同或傾向共和黨。

截至2022年，約270萬華裔(58%)有資格投票。與此同時，美國華人是最有可能沒有宗教信仰的亞裔群體之一；逾半數華裔 (57%) 沒有任何宗教信仰；亞裔此比例為32%。

丕優研究中心是在2022年和2023年對美國7006名亞裔成年人進行這項具全國代表性的調查，其中包括1617名華裔美國成年人。

亞裔 華人 華裔

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