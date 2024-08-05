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F-16終於部署烏克蘭 澤倫斯基：抗俄新篇章

編譯廖振堯／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基4日在烏克蘭一處未透露地點的空軍基地，站在烏國空軍新得到的美式F-16戰機前，舉行記者會，說明得到美軍機保護烏克蘭。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基4日在烏克蘭一處未透露地點的空軍基地，站在烏國空軍新得到的美式F-16戰機前，舉行記者會，說明得到美軍機保護烏克蘭。(路透)

由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)製造的F-16戰機可攜帶炸彈、火箭和飛彈，又配備20mm口徑M61火神砲，優異的破壞力及泛用性使它長期以來一直是烏克蘭的願望清單。而在俄羅斯入侵逾29個月後，F-16終於抵達烏克蘭，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)4日證實飛行員們已開始駕駛F-16執行國內任務。

路透報導，澤倫斯基在一處未揭露地點的空軍基地會見空軍飛行員，在停機坪向記者發言時兩側停著兩架F-16，頭頂有另兩架飛過。「我們做到了，F-16戰機來到烏克蘭，我為我們的人員感到自豪，他們正學習掌握這些戰機，並已經開始在我們的國家使用它們。」

但澤倫斯基也說F-16數量以及受過F-16訓練的飛行員依然不足，「往好處想，我們預計會有更多的F-16戰機，許多人目前也在訓練中」他說盟國是否能找到方法，擴大烏克蘭飛行員和工程團隊的培訓計畫和機會，這是最重要的。「這是烏克蘭武裝部隊空軍發展的新篇章。烏軍將轉移到新的航空標準，即西方軍事航空。澤倫斯基稱這個過程中經常聽到「不可能」，但靠著雄心壯志、為獲得F-16進行的數百次會議和不懈外交努力，終究使得防守需求成為現實。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)也歡迎F-16到來，並感謝總統和其他官員日以繼夜的工作，確保戰機安全抵達，並說F-16將拯救烏克蘭士兵的生命。「這意味著更多占領者將被摧毀，將有更多俄羅斯犯罪分子攻擊烏克蘭城市時使用的導彈和飛機被擊落。」

烏克蘭先前一直依賴過時的蘇聯時代戰機機隊，但這些機隊的火力不敵俄羅斯更先進、數量更多的機隊。俄羅斯利用此優勢定期遠程空襲烏克蘭各地，並用數千枚導引炸彈轟炸烏克蘭前線陣地，支援俄軍在東部緩慢推進的部隊。

目前尚不清楚烏克蘭收到幾架戰機或配備哪些飛彈，俄羅斯一直瞄準可能安置它們的基地，澤倫斯基表示希望透過北約對話遊說鄰國盟國幫助攔截俄羅斯發射的飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基4日在烏克蘭一處未透露地點的空軍基地，站在烏國空軍新得到的美式...
烏克蘭總統澤倫斯基4日在烏克蘭一處未透露地點的空軍基地，站在烏國空軍新得到的美式F-16戰機前，舉行記者會，說明得到美軍機保護烏克蘭。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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