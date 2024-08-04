我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

腸躁症成社群熱門話題 醫師分享改善方法

編譯徐薏茹／綜合報導
愈來愈多年輕人在社群媒體上談論腸胃不適的經驗，如腸躁症、脹氣等；示意圖。（圖／123RF）
愈來愈多年輕人在社群媒體上談論腸胃不適的經驗，如腸躁症、脹氣等；示意圖。（圖／123RF）

愈來愈多年輕人在社群媒體上談論腸胃不適的經驗，如腸躁症(irritable bowel syndrome)、脹氣等，尤其是女性，一些專家正面看待這一情況，多人分享經驗可能有助於其他人針對這一向來較為隱私的話題尋求幫助。

但專家強調，重要的是瞭解這其中有許多業務配合的內容，有些產品未經檢驗及認證，且不實資訊泛濫，以下是醫學專家對腸胃不適患者的其他建議。

目前還不清楚腸胃不適的病例整體上是否增加，一些專家將這一趨勢歸因於新冠疫情後，本已焦慮的世代的焦慮情緒加劇。

有充分的研究和科學證據顯示，大腦與消化道透過神經系統連接，當大腦感到焦慮或憂鬱時會將這些信號傳遞給消化道，可能使胃腸道更難正常運作。

腸躁症的原因仍是未知，但專家表示神經系統對腸躁症有很大的影響，而壓力會使症狀加劇。

芝加哥的胃腸病學者妮娜．古普塔(Nina Gupta)表示，控制病患的病情往往包括控制他們的心理健康。

麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)營養與生活方式精神醫學主任烏瑪．奈杜(Uma Naidoo)指出，這取決於患者不適的程度。

排便習慣突然改變需要特別注意，可能需要進一步評估，「例如，有些人小時候或以前都沒有消化問題，接著排便習慣突然出現非常嚴重或顯著的變化，這些都是我們希望患者向醫師討論的問題。」

如果發現糞便帶血，無論多寡或頻率高低，或者持續腹瀉超過數周，務必立即就醫。

奈杜說，一些正念認知練習，如壓力管理、冥想、呼吸法等會有幫助；對某些食物敏感可能激發腸躁症，調整飲食並多加運動可能也有助於改善。

奈杜表示：「找到一種好的益生菌服用，或是慢慢在飲食中加入益生菌及發酵食品等簡單的舉動能有好的效果，壓力管理是一大部分，結合飲食調整，可能會非常有效。」

但若是症狀加劇或在家無法解決，應該就是必須尋求專業幫助的跡象。

麻州 疫情 社群媒體

上一則

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

下一則

美醫學會：網售減肥藥「索馬魯肽」 42%商家不合法

延伸閱讀

可致命裂谷熱蔓延 洛杉磯縣病例增加

可致命裂谷熱蔓延 洛杉磯縣病例增加
中共開啟北戴河暑休 蔡奇看望專家

中共開啟北戴河暑休 蔡奇看望專家
早期發現病徵？ 全身MRI掃描要價2500元 醫界說沒必要

早期發現病徵？ 全身MRI掃描要價2500元 醫界說沒必要
川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好