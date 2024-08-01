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溫和派哈尼雅 談判停火重要角色 3兒4孫也命喪加薩

編譯周辰陽／綜合報導
伊朗新總統裴澤斯基安(右)30日當天與哈瑪斯的哈尼雅在總統辦公室會晤。(美聯社)
伊朗新總統裴澤斯基安(右)30日當天與哈瑪斯的哈尼雅在總統辦公室會晤。(美聯社)

遭暗殺的哈尼雅長期擔任哈瑪斯政治局主席，被視為溫和派人物，在談判停火的持續外交努力上，角色至關重要。

哈尼雅的三個兒子和四個孫子4月10日因以色列空襲而命喪加薩，他當時曾經表示，這次的空襲不會改變哈瑪斯的目標，包括要求永久停火並讓流離失所的巴人返回家園，「我們所有人和加薩所有家庭都用血付出慘痛代價，我是其中一個」。

衛報報導，哈尼雅1963年生於加薩走廊的夏堤難民營，大學時加入哈瑪斯前身的政治團體，活躍於當地政治與抗議活動。哈瑪斯於1987年第一次巴勒斯坦大起義時成立，他投身其中，多次被以色列逮捕入獄，1992年與其他哈瑪斯領導人一起遭流放。

哈尼雅一年後返回加薩走廊，成為哈瑪斯創始人亞辛門生，2003年當上亞辛的親信助手。攝於亞辛加薩住所的照片顯示，哈尼雅將電話拿到幾乎完全癱瘓的亞辛耳邊，讓他可以參加對話；亞辛在2004年遭以色列暗殺。

哈尼雅是哈瑪斯政治議程的早期倡導者，2006年哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉贏得最多席次，他一度成為自治政府總理，以軍撤出與哈瑪斯接管加薩走廊後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯於2007年將他解職。

哈尼雅擔任哈瑪斯在加薩的最高領導人長達10年，2017年獲選為政治局主席，隨後離開加薩流亡卡達。從那時開始，外界稱他為哈瑪斯的政治和外交門面，一直致力與中東各國建立關係。

美國國務院2018年指名哈尼雅是恐怖分子，稱他是「武裝鬥爭的支持者，包括針對平民」，並指哈瑪斯的活動導致「估計17名美國人死於恐攻」。儘管如此，哈尼雅仍被視為與加薩強硬派人物溝通的關鍵管道。

伊朗新總統裴澤斯基安(右)30日當天與哈瑪斯的哈尼雅在總統辦公室會晤。(美聯社)
伊朗新總統裴澤斯基安(右)30日當天與哈瑪斯的哈尼雅在總統辦公室會晤。(美聯社)

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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