以軍證實擊殺哈瑪斯領袖 政府保持沉默 以人歡欣鼓舞

以色列總理內唐亞胡31日重申不惜代價報復攻擊以色列的歒人，他沒有證實哈瑪斯的哈尼雅之死是否為以方所為。(美聯社)

伊朗 最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)已簽署命令，要求直接攻擊以色列 ，以報復「哈瑪斯」 (Hamas)組織領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)31日在伊朗首都德黑蘭市住處遇刺身亡一事；伊朗為此怒責以國，誓言要強力報復，以色列政府對此事保持沉默，軍方則承認哈尼雅遭其擊殺，民眾得聞消息之後歡欣鼓舞。

紐約時報 報導，要求不具名的伊朗官員透露，哈米尼31日早晨在伊朗「最高國家安全會議」(Supreme National Security Council)下達命令。哈尼雅在德黑蘭遭刺殺，伊朗難堪的安全疏失因此曝露，故必須再度展現實力，但又要平衡升高衝突的危機。

以哈戰爭爆發近十個月，伊朗設法平衡因應之道，既讓其盟友及本區域代理民兵大幅增加攻擊以色列，又避免兩國爆發全面戰爭。

伊朗官員表示，將領們目前再度考慮，要用無人機及飛彈同步攻擊以國特拉維夫及哈法的以軍軍事目標，但表明避免傷及平民；選項之一是由伊朗及其他擁有結盟部隊的戰線，發動協同攻擊，例如葉門、敘利亞及伊拉克，以取得最大效果。

路透報導，以色列政府對刺殺哈尼雅一事刻意保持沉默；總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)召集國防官員因應接下來情勢；內唐亞胡原本支持度下跌，但四大以國電視頻道31日幾乎不間斷報導哈尼雅在德黑蘭「被鏟除」，內唐亞胡顯然得到好處，民意支持率上升。

以色列軍方前一天才宣布，在黎巴嫩貝魯特市擊殺伊朗支持的真主黨(Hezbollah)一名最高領袖，報復以軍占領的戈蘭高地(Golan Heights)遭受攻擊而以軍有所傷亡，以國人民對此大表滿意。

政論家上電視大談要有怎樣的能耐，才能在伊朗領土上刺殺哈尼雅，同時揣測此事對以哈戰爭帶來的影響、達成釋放人質協議的機率。