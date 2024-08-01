哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國

哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅。(美聯社)

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」最高政治領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)在當地7月31日凌晨2時，於伊朗 首都德黑蘭遭空襲暗殺。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)譴責，擊殺哈尼雅是懦弱行徑。哈瑪斯和其支持者伊朗歸咎以色列 ，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表明有責任報仇，稱以國將遭到「嚴厲懲罰」。

數小時前 以才空襲貝魯特

在哈尼雅遇襲前數小時，以軍才空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊殺真主黨最高軍事指揮官舒庫爾(Fouad Chokr)。這些發展讓伊朗、哈瑪斯及真主黨與以色列爆發中東區域戰爭的風險驟升。

對於哈尼雅遇害，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示美方「不知情也未參與」；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)則說，中東地區戰事擴大並非無可避免，若以色列遇襲，美國將協防。國務院也調高旅遊警示，呼籲美國人勿前往黎巴嫰旅行。

以色列時報報導，伊朗革命衛隊(IRGC)證實，原居卡達的哈尼雅到德黑蘭參加伊朗新總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)的就職典禮，孰料數小時後在德黑蘭北部一處特別住所遭以色列飛彈攻擊遇害，一名隨扈也喪命。

哈瑪斯放話：絕不善罷干休

哈瑪斯聲明稱哈尼雅「死於猶太復國主義者的襲擊行動」，矢言「絕不善罷干休」。

哈尼雅是伊朗親密盟友，如今在德黑蘭遇害將迫使伊朗反擊，伊朗在中東的諸多代理人團體，如黎巴嫩軍事組織「真主黨」(Hezbollah)、葉門叛軍與伊斯蘭激進團體「青年運動」(Houthi)，以及數個伊拉克武裝團體也可能報復攻擊以色列。

裴澤斯基安則表示，伊朗會捍衛領土並讓攻擊者後悔自身的懦弱行徑。伊朗可能直接攻擊以色列作為報復。以軍4月空襲敘利亞的伊朗使館，造成兩名伊朗軍官等十多人喪生，伊朗隨後以300多枚飛彈與無人機回擊。

以：已造成敵人毀滅性打擊

以色列未承認動手暗殺哈尼雅，且通常不評論情報機構「摩薩德」(Mossad)從事的暗殺或攻擊行為。但以色列總理內唐亞胡稱，已造成敵人毀滅性打擊。

白宮不予評論哈尼雅遇襲，僅表示以哈停火與釋放人質協議仍有希望。拜登總統前不久才公布以哈和談三階段協議，顯然再受衝擊。

中國日前才邀集巴勒斯坦14個派系領袖簽訂定協議。中國外交部發言人林劍說，堅決反對並譴責暗殺，對此事可能導致中東局勢動盪深感憂慮；中方一貫主張以談判對話解決爭端。俄羅斯、土耳其和伊拉克也譴責暗殺行為。