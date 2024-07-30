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英少年持刀闖兒童舞蹈課釀2死11傷 孩子渾身血逃出「如恐怖電影」

編譯廖振堯／綜合報導
英國英格蘭29日發生驚人命案，17歲的兇嫌闖進兒童舞蹈教室以利刃行凶，造成2死11傷，死傷者多數是兒童。（美聯社）
英國英格蘭29日發生驚人命案，17歲的兇嫌闖進兒童舞蹈教室以利刃行凶，造成2死11傷，死傷者多數是兒童。（美聯社）

英格蘭西北部的默西塞德郡(Merseyside)紹斯波特城(Southport)29日驚傳針對兒童的持刀隨機攻擊，造成2死11傷，渾身是血的孩子們尖叫著從舞蹈和瑜伽課上倉皇逃出，警方和目擊者稱現場「宛如恐怖電影中的場景」；涉案的17歲少年已經落網，動機尚不清楚。

美聯社報導，這群6到11歲的孩子當時正參加泰勒絲(Taylor Swift)主題的舞蹈及瑜伽課，各配一名女老師。事發時這兩位老師竭力保護孩子們，仍有兩人不幸身亡；此外九名兒童受傷，其中六人傷勢嚴重，兩位老師亦情況危急。

一名17歲少年因涉嫌謀殺和謀殺未遂被捕，動機尚不清楚，但警方表示這起攻擊應與恐怖主義活動無關。警方也尚未確定嫌犯身分，但他來自威爾斯的首都卡迪夫(Cardiff)，住在距離襲擊地點約5哩(8公里)的村莊。

目擊者稱，他們聽到了令人毛骨悚然的尖叫聲，看到渾身是血的孩子從屋裡跑出來。附近擁有一家商店老闆瓦拉森(Bare Varathan)說他們的脖子、背部和胸部，到處都被刺傷了。一家汽車修理廠的老闆帕里(Colin Parry)表示，大多數受害者似乎都是年幼女童，「母親們到現場後都在尖叫，這就像恐怖電影中的場景…像是美國才會發生的事，而不是陽光明媚的紹斯波特城。」

街坊鄰居卡尼(Ryan Carney)則說這種事情從來沒在紹斯波特城發生過，只在大城市、曼徹斯特、倫敦都聽說過這類刺傷事件。

新任英相施凱爾(Keir Starmer)和英王查爾斯均對這起事件表達震驚與哀悼。施凱爾表示稱這次襲擊「可怕且令人深感震驚」，查爾斯聲明則「向那些不幸喪生死者的親屬致以最衷心的哀悼、祈禱和最深切的同情。」

英國最嚴重的兒童攻擊事件發生在1996年，當時43歲的漢彌頓(Thomas Hamilton)在蘇格蘭鄧布蘭鎮(Dunblane)的一所學校體育館內槍殺了16名幼稚園學生及老師。英國隨後大規模禁止私人持有手槍，槍擊事件也隨之減少，截至2023年3月英國約40%的兇殺案凶器為刀械。

位於英格蘭一家舞蹈和瑜伽教室，29日被一名17歲的兇嫌闖入並刺殺在場的學童和家長...
位於英格蘭一家舞蹈和瑜伽教室，29日被一名17歲的兇嫌闖入並刺殺在場的學童和家長，傷亡慘重，震驚社區與全國。（路透）

施凱爾 泰勒絲 槍擊

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