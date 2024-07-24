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中國撮合 哈瑪斯、法塔簽團結宣言 巴結束分裂

記者陳政錄／綜合報導
中國外交部長王毅(中)23日在北京釣魚台賓館，出席巴勒斯坦各派內部和解對話閉幕式，巴勒斯坦14個派別在中國協調下，共同簽署「關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言」。(美聯社)
中國外交部長王毅(中)23日在北京釣魚台賓館，出席巴勒斯坦各派內部和解對話閉幕式，巴勒斯坦14個派別在中國協調下，共同簽署「關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言」。(美聯社)

中國繼促成伊朗和沙烏地阿拉伯恢復外交關係後，巴勒斯坦各派別內部和解對話23日在北京落幕，包括民族解放運動「法塔」（Fatah）和武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在內的巴勒斯坦各派別簽署旨在結束分裂、加強巴勒斯坦團結的「北京宣言」。外媒指出，兩大派系法塔和哈瑪斯多位高級官員出席會議，中國外交部長王毅與會，並指出各派系已同意成立臨時政府，以對加薩地區進行戰後治理。

14派別在北京大和解 同意成立聯合政府

據中方發布，巴勒斯坦各派別內部和解對話於21日至23日在北京舉行，共有14個巴勒斯坦政治派別代表出席。對話閉幕式23日在北京釣魚台國賓館舉行，與會的14個派別代表共同簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言。

中國外交部長王毅(中)23日在北京出席巴勒斯坦各派內部和解對話閉幕式。左為法塔代...
中國外交部長王毅(中)23日在北京出席巴勒斯坦各派內部和解對話閉幕式。左為法塔代表團團長阿魯勒，右為哈瑪斯代表團團長穆薩。(美聯社)

聚焦加薩戰後治理 尋求獨立建國

綜合各國媒體及中方發布，王毅出席閉幕式並見證宣言簽署。王毅指出，這次巴勒斯坦各派齊聚北京對話，達成的最重要共識是實現14個派別的大和解、大團結，最核心成果是明確巴解組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮點是同意圍繞加薩戰後治理、組成臨時民族和解政府，最強烈呼籲是根據聯合國相關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。

針對加薩衝突困境，王毅提出三步驟倡議，第一是推動加薩走廊盡快實現全面、持久、可持續停火，確保人道援助和救援准入。第二是秉持「巴人治巴」原則，攜手推動加薩戰後治理。國際社會應支持巴勒斯坦各派組成臨時民族共識政府，並對加薩和約旦河西岸進行有效管控。第三是推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實「兩國方案」。應支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就此制定時間表和路線圖。

法塔代表團團長阿魯勒、哈瑪斯代表團團長穆薩代表巴勒斯坦各派系分別致詞，讚賞中方展現大國擔當，在國際社會為巴勒斯坦主持公道正義，對中方為巴內部和解對話提供的有力支持深表謝意，將落實好此次共識，加強各派團結，推進和解進程，推動巴勒斯坦問題早日解決。

巴勒斯坦14個主要派別代表及埃及、阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、敘利亞、黎巴嫩、俄羅斯、土耳其駐北京使節或代表出席閉幕式。

巴勒斯坦 加薩 王毅

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