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巴奧／從營養師到火箭科學家 美國隊10選手履歷驚人

編譯潘勛／綜合報導
哈佛大學畢業的短跑選手蓋碧‧湯瑪斯目前志願替沒有醫保者看診。(美聯社)
哈佛大學畢業的短跑選手蓋碧‧湯瑪斯目前志願替沒有醫保者看診。(美聯社)

即將參加巴黎奧運的美國代表隊592名運動員中，許多人既擅長運動又有其他傲人才華，例如史丹福大學的工程師及立志出名的營養師，此外還真有多位名副其實的「火箭」科學家。今日美國報(USA Today)僅列舉其中十人如下：

•蓋碧‧湯瑪斯(Gabby Thomas，田徑)。她得過個人項目銅牌、團隊項目銀牌，是哈佛大學神經生物學畢業生，由德州大學取得公共衛生學碩士學位；她目前在德州一家診所替沒有醫保的人當志工看診。

參加男子三對三籃球賽的貝瑞(前)是國防工業工程師。(美聯社)
參加男子三對三籃球賽的貝瑞(前)是國防工業工程師。(美聯社)

•貝瑞(Canyon Barry，3對3籃球)。他老爸是進駐籃球名人堂的瑞克‧貝瑞(Rick Barry)。貝瑞本人讀查爾斯頓學院時，以最優等成績取得物理學士學位；攻讀佛羅里達大學取得核子工程學碩士學位，目前在L3Harris航空國防公司當工程師。

霹靂舞選手桑妮‧崔是雅詩蘭黛公司的全球創意營運主任。(路透)
霹靂舞選手桑妮‧崔是雅詩蘭黛公司的全球創意營運主任。(路透)

•桑妮‧崔(Sunny Choi，霹靂舞)。她在商業世界裡擁有最傲人的本錢，在賓州大學華頓商學院取得學位。進入企業界工作後，一路成為雅詩蘭黛(Estee Lauder)公司的全球創意營運主任；為了代表美國隊參加霹靂舞項目，她目前放棄工作。

帆船雙人小艇選手韓金是一位航太工程師。(美聯社)
帆船雙人小艇選手韓金是一位航太工程師。(美聯社)

•韓金(Hans Henken，帆船)。韓金從小長大就有經典的美國孩子夢想，長大要當太空人，後來逐夢落實。他在史丹福大學攻讀航空太空工學，取得學士、碩士學位，尤其擅長火箭推進。他把所學應用在雙人小艇49人型帆船比賽，自認為取得競爭優勢。

•詹姆斯(LeBron James，籃球)。號稱籃球「詹皇」的詹姆斯是運動世界最有影響力人物之一，也是現役NBA球員裡第一個億萬富豪，投資創業都大有所成。

女子曲棍球選手凱爾茜‧賓還是無人機工程師。(美聯社)
女子曲棍球選手凱爾茜‧賓還是無人機工程師。(美聯社)

•凱爾茜‧賓(Kelsey Bing，女子曲棍球)。她服務於Joby Aviation自動化科技公司，擔任探測、制導與控制工程師，專門研發無人駕駛貨機，最近幫忙公司取得美國空軍合約。

16歲的高中生昆西·威爾遜成績優異，是全A學生。(美聯社)
16歲的高中生昆西·威爾遜成績優異，是全A學生。(美聯社)

•昆西·威爾遜(Quincy Wilson，田徑)。他以16歲之齡，入選美國奧運代表隊，打破最年輕紀錄，他是高二學生，學校成績表上全是A。

女子舉重選手卓爾丹‧德拉克魯茲是一位有照營養師。(美聯社)
女子舉重選手卓爾丹‧德拉克魯茲是一位有照營養師。(美聯社)

•卓爾丹‧德拉克魯茲(Jourdan Delacruz，舉重)。她是有牌照營養師，2023年7月開設「Her Athlete」公司，以科學證據為本，研究營養以及運動表現。她從北卡大取得營養學學士，目前在喬治亞大學攻讀營養學碩士，預計明年畢業；她已兩次參加奧運比賽。

運動攀登選手傑茜‧葛魯波在一家機器人研究室工作。(美聯社)
運動攀登選手傑茜‧葛魯波在一家機器人研究室工作。(美聯社)

•傑茜‧葛魯波(Jesse Grupper，運動攀登)。她兩年前還在一家機器人研究室全職工作，目前為了奧運，暫時離職。

•蜜雪兒‧謝克瑟(Michelle Sechser，划船)。這位女子輕量級雙人雙槳划船選手，以極優等學業成績畢業自奧克拉荷馬州塔爾薩大學，取得理學士學位；她原本在Broadridge Financial Solutions公司擔任全職工作。

奧運 巴黎奧運 太空人 史丹福大學

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