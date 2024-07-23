巴奧／NBA球星詹姆斯任美國隊掌旗手 前3次參奧2金1銅

男籃選手詹姆斯將擔任巴黎奧運美國代表隊的掌旗手。(美聯社)

巴黎奧運 開幕典禮26日晚間登場，NBA 職籃洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)獲選擔任美國代表隊男子掌旗手。美聯社報導，詹姆斯2004年第一次參加奧運時，對於開幕儀式並不了解，如今則將成為這場盛會的演出成員。

詹姆斯將是美國奧運代表隊擔任掌旗手的第三位籃球員，同時也是第一位擔任掌旗手的男籃選手，先前兩位籃球選手為2004年雅典奧運的唐恩‧史戴利(Dawn Staley)與2021年東京奧運的蘇‧博德(Sue Bird)。

詹姆斯表示：「在國際舞台代表美國深感無比光榮，特別是能夠促進全球團結的時刻。」他說：「身為出身(俄亥俄州)艾克隆(Akron)的孩子，這項任務不僅對我而言意義重大，對我的家庭，還有故鄉所有兒童、我的隊友、參加奧運的其他隊友以及全國各地懷抱遠大夢想的許多民眾來說也有非凡意義。運動有著讓大家團結的力量，我很榮幸成為如此重要時刻的一分子。」

39歲的詹姆斯22日在倫敦得知出任掌旗手的消息，幾個小時之後美國男籃代表隊則將與世界盃冠軍德國隊舉行奧運登場之前的最後一場熱身賽。

「詹皇」的隊友、首度參加奧運的柯瑞 (Steph Curry)代表美國男籃代表隊提名詹姆斯出任掌旗手。柯瑞在提名影片中說：「我們了解這是無比榮耀的任務，我認為詹姆斯整個職籃生涯，不管在球場上或球場外，都證明他絕對有資格承擔這項榮譽。」

美國代表隊的女子掌旗手人選訂於23日公布。國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee，IOC)2020年決定，開幕典禮時各國代表隊有兩名掌旗手，男女各一，促進性別平等。參加巴黎奧運的美國代表隊成員將近600人，女選手約占53%。

詹姆斯是四度NBA冠軍，也是NBA最高得分紀錄保持人，即將進入第22個球季。這次詹姆斯第四度代表美國隊參加奧運，2004年時美國男籃代表隊拿到銅牌，2008年北京奧運贏得金牌，2012年倫敦奧運又連莊金牌。

先前三次參加奧運，詹姆斯都與美國代表隊一同參加開幕典禮，這次則將出任掌旗手。美聯社報導，並非所有選手都參加開幕典禮，某些選手基於各種因素而未參加，例如隔天就要上場比賽。詹姆斯與美國男籃代表隊要到21日才參加第一場比賽，在法國里爾(Lille)迎戰塞爾維亞代表隊。