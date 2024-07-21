拜登行政令奏效？無證客被迫重新思考路徑 甚至暫緩來美念頭

拜登總統6月簽署的無證客庇護禁令，迫使許多計畫經過墨西哥前往美國的無證客重新考慮路徑，甚至暫緩來美念頭。圖為中國無證客在巴拿馬排隊等待坐船偷渡美國。(美聯社)

拜登總統6月4日簽署一項行政命令，只要美墨邊境官方入境處每日非法移民 人數超過2500人，就會暫停受理庇護 申請，直到降至1500人才會恢復；而這已讓許多計畫經過墨西哥 前往美國的無證客重新考慮路徑，甚至暫緩來美念頭。

紐約時報報導，來自委內瑞拉的埃雷拉(Vanessa Herrera)原本計畫是先到達美國邊境，再從聯邦海關與邊境保護局(CBP)的「CBP One」應用程式上提出庇護申請。拜登行政命令生效後，埃雷拉和同行的其他五名委內瑞拉人都擔心如果非法越境並向美國邊境巡邏隊自首，就會被驅逐出境，因此現在打算暫時在墨西哥境內申請庇護。

埃雷拉和8歲、12歲的兩個孩子帶著家當，從伊達爾戈城(Ciudad Hidalgo)沿著23哩長的高速公路行走，直到檢查站讓當局檢視過境移民是否有庇護文件。埃雷拉已在墨西哥提交庇護申請，希望乘坐政府巴士前往圖斯特拉古鐵雷斯(Tuxtla Gutierrez)市，那裡離她原定的入美邊境更近。她承認從墨西哥境內申請庇護是一個較漫長的選擇，但認為這依然是目前的最佳選擇，「有些人等待CBP預約長達三個月，這都是運氣問題，我還能說什麼呢？」

拜登政府本月數據顯示，自6月宣布行政命令後的6周內，美墨邊境沿線遇到的移民數量減少了50%以上，邊境巡邏隊每周遭遇非法越境數量降至每日平均1900次，CBP表示這是2021年1月以來最低水準。

監測墨西哥移民情況的組織則指出，非法移民可能會轉變但不會停止，且犯罪組織經常利用法規驟變的混亂和焦慮。紐時在墨、瓜邊境遇見一位名叫「El Chilango」的人口販子，他表示「每當他們制定更嚴格的法律時，偷渡價格就會上漲」，美國的行政命令像是他的走私生意廣告，只要他花點時間研究邊境、看看哪些過境點被抓獲的可能性最小，總有方法可以偷偷跨境，他便能以此獲利。