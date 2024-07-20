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微軟當機／醫院、銀行、媒體星巴克都癱瘓…宛如災難片

記者張宏／洛杉磯報導
微軟全球大當機衝擊各行各業。圖為在荷蘭一家醫院臨時取消開刀，以免發生危險。（歐新社）
微軟全球大當機衝擊各行各業。圖為在荷蘭一家醫院臨時取消開刀，以免發生危險。（歐新社）

微軟雲端系統19日故障，不僅導致大批航班取消，也影響到醫院、銀行、麥當勞、星巴克、環球影城、傳播媒體等，甚至是發薪系統也可能受到波及。

19日早上如同一幕現實版的災難大片，美國各地的醫院和醫療保健提供者告訴患者，因為全球性的技術中斷導致一些資訊系統癱瘓，很多手術和其他程序取消，但醫院強調急診室仍然開放。一些主要醫院系統受到影響，包括凱撒醫療機構，該系統在美國運作數十家醫院和數百個醫療辦公室。

紐約時報報導，凱撒醫療機構發言人希文斯基 (Steve Shivinsky) 表示，美國東部時間上午7時30左右，凱撒醫療機構啟動其指揮中心，以解決宕機對其系統造成的「廣泛」影響。這次故障影響所有的醫院，史無前例。

一名在醫院工作的華人表示，他們醫院系統全線當機，不僅上不了病人病歷（Patient Chart），各種應用程式都用不了，影像科的片子也讀不了，對於嚴重的病人（例如中風）需要分秒必爭的，系統當機真會要命。IT部門忙到腳底冒煙，因為要手動修復。醫院啟動停機模式（Downtime Procedure）導致當天所有的研究都做不了。

據洛杉磯時報報導，西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai）也在經歷與影響全球電腦系統相同的電腦軟體中斷。醫院19日仍在營業，在聲明中寫道，正在積極努力解決這個問題減少影響。

銀行也受到衝擊，在聖地牙哥一家銀行工作的華人李先生說，雖然電腦用不了，但是大家都還在銀行堅守崗位，等待系統恢復。一家投資銀行的劉小姐表示，公司好多電腦都藍了，系統當機，感覺好可怕。她的電腦沒有藍屏，但是公司網站也上不去，這次升級太扯了。

麥當勞和星巴克這樣的快餐店也受到影響。華人Linda說，19日早上去星巴克得來速（drive through）買咖啡， 但電腦藍屏，只能人工點單，現金支付。星巴克的應用程式也顯示無法提供服務。星巴克19日稍早通知其各地咖啡館，在努力解決應用程式訂購、支付和銷售點系統的問題。

政府部門如洛杉磯高等法院被迫重新安排原定於19日遠端出庭的案件。法院表示，他們正在「迅速努力重建連接」。洛杉磯港的一個碼頭和長堤港的四個碼頭因夜間斷網受到影響，目前尚不清楚有多少貨物受到影響。

華人Jade19日帶著孩子到環球影城玩，她說，因為系統故障了幾次，導致排隊人比較多。

財富雜誌(Fortune)報導，如果公司的發薪系統是使用該系統服務的，可能也會影響到給員工的支薪。

星巴克的應用程式也顯示無法提供服務。（星巴克APP截圖）
星巴克的應用程式也顯示無法提供服務。（星巴克APP截圖）

星巴克 華人 洛杉磯港

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