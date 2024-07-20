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微軟當機／美3大航空公司一度停飛 達美受影響最嚴重

編譯盧炯燊／綜合報導
微軟大當機造成全球混亂。圖為在香港機場的地勤人員正在協助大排長龍的旅客。（歐新社）
微軟大當機造成全球混亂。圖為在香港機場的地勤人員正在協助大排長龍的旅客。（歐新社）

微軟今次災難性網絡事件，嚴重影響全球各地航空公司的航班，連帶使得機場癱瘓、乘客受困，造成旅行混亂的一天。

聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)及美國航空(American Airlines)等美國三大航空公司，在故障高峰期，一度宣布對所有航班實行全球停飛令。

19日早上，美國航空及達美一些航班成功起飛，但還有數十個航班沒有起飛。儘管現已逐漸恢復運作，但仍未完全恢復正常，影響或會持續到20日。

全球最大航班跟蹤平台FlightAware指出，截至19日下午，僅是美國就取消了2600個航班，全球也取消近4200個航班。另一個航班資料平台Anuvu表示，達美是受影響最嚴重的公司之一，到19日下午已取消1900航班。

知情人士透露，達美受影響最嚴重，在於它確保飛機安全調度的終端系統，受到微軟系統當機影響。

聯航也說多個系統都受影響，包括用於計算飛機重量、登記客戶以及呼叫中心電話系統。精神航空(Spirit Airlines )的預訂系統出現問題，無法為受影響的乘客重新預訂。

洛杉磯國際機場，數百航班取消後，大量旅客被迫在機場通宵等候，有旅客感到沮喪，但也有人表示諒解。

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，已經提醒航空公司在遇到重大延誤時，要履行對乘客的義務。他又說由於航班頻繁，即使基本問題已解決，仍會感受到事件的影響。

網路中斷不在航空公司的控制範圍內，但運輸部規定受影響的旅客有權獲得航空公司的協助。

世界各地的許多機場都受到航班中斷的影響，許多航班延誤或取消。

隨著微軟系統的修復，歐洲機場樞紐也重新營運。歐洲空中交通管理機構「歐洲空中航行安全組織」(Eurocontrol)說，荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場已恢復國際航班進場，蘇黎世和柏林的機場也重新開放。

亞洲的香港、新加坡及泰國，許多航空公司改為手動為乘客辦理登機手續。香港國際機場表示改為手動辦理登機手續，但飛行運營未受影響。

微軟 香港 洛杉磯國際機場

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