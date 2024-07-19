中共三中全會／火箭軍貪腐擴大 李尚福等3人挨鍘

中共20屆三中全會閉幕，官方首度披露，原火箭軍參謀長孫金明涉火箭軍腐敗案。(央視新聞截圖)

中共 20屆三中全會閉幕，開除國防部 前部長李尚福、火箭軍 前司令員李玉超、火箭軍前參謀長孫金明黨籍；首度披露中將孫金明涉腐敗案，並且遞補三名中央委員，但在候補中央委員排名第二的丁興農中將被「跳過」，引發涉案關注。

據報導，孫金明是原火箭軍參謀長、中央候補委員，這是官方首度披露他涉案。火箭軍腐敗案牽涉兩任國防部長(魏鳳和、李尚福)在內多名高級將領。

全會按照中共黨章規定，決定遞補中央候補委員丁向群(女，安徽省委常委、組織部部長)、于立軍(四川省委常委、組織部部長）、于吉紅(北京師範大學校長，女)為中央委員。

中共中央委員一旦出現缺位，一般由候補委員中得票高者，依次遞補。值得注意的是，遞補的三位中委在中央候補委員名單中排在第一、三、四位，排第二位的丁興農被跳過。

中將軍階的丁興農現年61歲，曾任解放軍原總裝備部政治部主任、解放軍戰略支援部隊政治工作部主任，有傳已調火箭軍任職。由於火箭軍及前總裝備部，是中共在軍隊內部反腐肅貪的重點區域，已有多名高階將領落馬，使得丁興農被跳過中央委員遞補名單引發聯想。

另外，新任中國國防部長董軍並未在三中全會獲任命為中共中央軍委委員。