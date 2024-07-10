換拜聲浪中 北約峰會登場 拜登再援烏新武器

在拜登總統身心狀況備受質疑之際，北約75週年峰會正在華府舉行。拜登總統（右）9日授勳給北約秘書長史托騰柏格（左），拜登仍需要用提詞機致詞，甚至一度將動作提示也讀出來。（歐新社）

北約 （NATO）峰會9日在華府登場，會議聚焦支持烏克蘭 對抗俄羅斯，然而，美國總統拜登 最大挑戰是自己，持續為競選到底而奮戰；拜登在開幕演說中宣布將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭有能力、並將會阻止俄羅斯總統普亭的侵略腳步。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，若拜登連任成功，他會做完第二任期。拜登現年81歲，若再做4年將滿86歲高齡。

民主黨内寄望拜登做好東道主

在華府舉行連續三天的北約75週年峰會，拜登總統（中）以東道主身分主持，他的表現成為全球矚目焦點。（美聯社）

目前已有多位民主黨籍聯邦眾議員公開呼籲拜登放棄爭取連任，拜登依然堅持他才是那個能打敗前總統川普的人，民主黨陣營寄望拜登稱職做好北約峰會的東道主，展現其領導力，以更強大的北約為政績，一舉扭轉外界觀感。

拜登9日傍晚在華府歡迎北約、烏克蘭與日韓紐澳等領袖，發表開幕演說，他重申北約的集體防禦承諾，強調攻擊一國即視同攻擊全體。

拜登表示，普亭（Vladimir Putin）想徹底征服烏克蘭，把烏克蘭從地圖上抹去；全球的聯盟集結起來支持烏克蘭，美德等5國將額外提供5種防空武器給烏克蘭，他相信基輔終將獲勝，烏克蘭可以也將會阻止普亭。

根據美國、荷蘭、德國、義大利、羅馬尼亞與烏克蘭的領袖聯合聲明，前述國家將聯合提供烏克蘭更多的戰略防空武器，包含至少4套愛國者防空系統；接下來幾個月，美國與加拿大、挪威、西班牙和英國，將對烏克蘭提供數十套NASAMS、HAWKs等戰術防空系統，其他國家則承諾提供彈藥。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早在國防產業論壇宣布，北約將提供烏克蘭F-16戰機強化防空能力；在德國成立新的軍事指揮部，以訓練烏克蘭軍隊；並由北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指派一名資深代表常駐基輔，以強化北約和烏克蘭的連結。

澤倫斯基訪華府 促強化烏軍

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）應邀訪問華府，最新的援助計畫公布之際，烏克蘭正面臨俄羅斯的轟炸，8日的攻擊造成至少42人死亡，澤倫斯基敦促西方國家採取果斷行動來強化烏軍力量，矢言會全力擊敗俄羅斯；澤倫斯基將於11日會晤拜登。