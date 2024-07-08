ASML前執行長：意識形態之爭 美中晶片戰恐延續數十年

荷蘭半導體公司ASML前執行長溫彼得認為，美中在電腦晶片問題上的爭端將繼續數十年。(路透)

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾(ASML)前執行長溫彼得(Peter Wennink)6日表示，美中在電腦晶片 問題上的爭端是意識形態的，並非基於事實。他認為這樣的爭端將繼續下去，且預料可能需要數十年的時間。

過去一年多來美中晶片大戰持續進行，且有愈演愈烈之勢，美國不斷祭出各種高階晶片及設備的出口禁令和限制，並要求其他國家遵行，而ASML的半導體設備已有多項產品禁止出口到中國。

路透報導，溫彼得在掌管ASML公司十年後，於今年4月離職，而該公司在其帶領下已成為歐洲最大的技術公司。他指出，自2018年以來，美國以安全問題為由，對該公司出口到中國的工具 (設備) 施以愈來愈多限制。美國近期還試圖阻止ASML為已出售給中國客戶的設備提供服務。

溫彼得表示，此類討論不是基於事實、內容、數字或數據，而是基於「意識形態」，「你可以對此有任何想法，但我們是一家企業，企業必須平衡管理利益相關者的利益」，所以若意識形態直接阻礙這一點，「那我就有意見了」。ASML在中國耕耘了30年，擁有眾多客戶和員工，因此「也有些義務」必須執行。

而作為尋求平衡的一部分，溫彼得說，已盡可能地進行遊說，以防止出口限制變得太過嚴格。與此同時，當認為公司的智慧財產權未有得到尊重時，他表示亦曾向中國的高層提出申訴。

溫彼得預測，鑒於地緣政治利益岌岌可危，美中晶片戰可能需要幾十年的時間才能結束。據了解，ASML是歐洲最大的科技公司，目前台灣為ASML最大市場，其次則為中國市場。