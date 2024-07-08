歐盟揭露中國電動車獲政府大量補貼 從貸款、土地都有

歐盟對中國電動車加徵關稅引發中國不滿。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社)

歐盟 5日起對中國電動車 加徵最高37.6%「臨時反補貼關稅 」，為期四個月，此舉引發中國強烈不滿；歐盟的報告披露了中國政府對電動車提供大量補貼，從國有融資、建廠的廉價土地以及電池研發和銷售等各式補貼，反映出中國電動車享有不公平的價格優勢。

中國汽車工業協會6日聲明，表達強烈不滿，指中國車企配合歐盟委員會啟動的「反補貼調查」，批調查忽略事實且預設結果。

「美國之音」根據「汽車內幕新聞」(Carscoops)報導，指歐盟的反補貼調查報告，列出中國政府補貼中國車企的各種具體方式，比如國有銀行貸款、融資、撥款、銷售獎勵、建廠的廉價土地以及電池研發和銷售的高額補貼等，以及歐盟根據不同情況對不同車企作出相應的稅率調整。

這份調查報告支持歐盟，指對中國加徵的關稅並不是一種懲罰，而是對中國車企接受中國政府補貼從而給歐洲車企造成不公平價格優勢的事實作出的認定。

歐盟報告做了細分，以確定對不同企業加徵不同的關稅。其中認定上汽接受的補貼高達34.4%，是獲得補貼最高的一家。報告說，上汽所獲得的政府補貼中，1.38%來自國有銀行貸款、8.27%來自其他融資、8.56%來自撥款，2.28%來自電動車銷售獎勵、0.67%來自減價的不動產，以及13.24%來自上汽採購電池的優惠。

同時，勞動成本也是重要因素，上汽集團生產的名爵4型電動車的價格與上汽大眾生產的大眾ID.3車型的價格相差達1萬3000多美元，足以反映出上汽為何享有巨大價格優勢。

上汽集團同時被認為是較不配合調查的一家企業，這也是上汽在10%關稅之上又被加徵最高的37.6%反補貼稅的原因之一。

此外，比亞迪和吉利汽車則被認定受到政府較少的補貼，而且對歐盟的調查保持透明化的態度。這也是為什麼這兩家車企反補貼關稅相對較低，分別為17.4%和19.9%的原因之一。

調查報告也提到，比亞迪雖擁有自己的電池工廠，但生產電池所用的鋰也受到政府補貼。

過在「臨時反補貼關稅」變成永久性關稅之前，還有4個月期，歐盟與中國也會加快談判的步伐。