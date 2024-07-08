法國會選舉逆轉 左派勝出 極右派淪為老三 法國成「無多數國會」衝擊全球

法國選舉第二輪投票，左翼聯盟新人民陣線後來居上，贏得最多選票。(歐新社)

法國國會選舉第二輪7日結束，據快要完成的計票結果，左派聯盟斬獲席次最多，總統馬克宏 領導的中間聯盟居次，而在第一輪聲勢大增的極右派選情被打壓下去，然而沒有任何一方取得絕對多數，法國出現無多數國會，接下來幾個月政治可能陷入僵局，對歐盟支柱國、即將舉辦奧運 的法國造成威脅。

美聯社報導，選情如此恐讓法國市場、經濟動搖，對俄烏戰爭、全球外交以及歐洲政治穩定都有深遠影響。

三黨未過半 總理請辭

無論左派、中間派或極右的「國民集會黨」 (National Rally)，都未能在577席的國會下議院國民大會(National Assembly)取得289席多數，讓法國政治陷入迷霧。

法國總理阿塔爾(Gabriel Attal)表示，國家面臨前所未有的政治局勢，而奧運幾周之後就要舉辦；阿塔爾預計8日提出辭呈，但因為奧運在即，阿塔爾表示將在職位上「盡可能按需求留任」。

法國大選第二輪投票，開票結果反轉，左翼獲勝，總統馬克宏領導的中間派得票第二。圖為馬克宏夫婦投票。(美聯社)

馬克宏政黨 位居第二

紐約時報用法國內政部 數據指出，左派「新人民陣線」(New Popular Front)據估將取得178席、馬克宏中間派的「一起黨」(Ensemble)150席，極右派的國民集會黨142席。很多選區仍在計票中，特別是極右派支持力道較弱的選區。

法國大選第二輪投票，雷朋(前左)及巴德拉(前右)領導的極右派政黨，得票退居第三。(美聯社)

極右派挫敗 人民震驚

選情如此讓法國很多人感到震驚；國民集會黨在上周的第一輪選舉中表現最佳。

新人民陣線顯然因最近取得能量而受益，此外還有選民害怕極右派國民集會黨危及法國的民主價值及制度。新人民陣線的支持者7日晚間上巴黎街頭慶祝。話雖如此法國一些人也害怕極左派會帶來的影響，聯盟中最大黨「不屈法國黨」(France Unbowed party)以煽動式的極左政治作風而聞名。

法國內政部指出，選民出席率為20多年來最高，將近六成，遠比2022年國會選舉的約38%高得多。

國民集會黨黨魁巴德拉(Jordan Bardella)雖承認黨的表現不如預期，但仍指出斬獲的國民大會席次為史上之最。他在巴黎對支持者表示，「很不幸」馬克宏一夥與左派達成「危險的選舉交易」，才剝奪國家出現極右政府。

任期還有三年的馬克宏上個月宣布解散國民大會，重新選舉，被形容成危險賭博。總統辦公室7日聲明，表示總統會「記取國會選舉結果」、「確保法國人民的主權選擇獲得尊重」。

美聯社報導，隨著選票統計投射在巴黎「史達林格勒站」(Stalingrad)廣場的巨大螢幕，左派支持者歡呼喝彩；巴黎市東邊的共和廣場(Republique plaza)歡呼聲迴盪，不管是不是陌生人，大家都自發地擁抱，喝彩聲不間斷達數分鐘。

為安全起見，法國部署約3萬維安部隊到全國，以防可能爆發騷亂；在雷恩(Rennes)、南特(Nantes)兩城市，抗議者向警方丟擲瓶子、鞭炮，鎮暴警察則回敬以催淚瓦斯。