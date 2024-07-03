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仁愛礁事件 博明指「北京演練攻台 促華府強硬以對

記者張文馨／華盛頓報導
前副國安顧問博明2日在傳統基金會演說，稱北京正利用對仁愛礁的事件來「演練」攻擊台灣的場景。(記者張文馨／攝影)
前副國安顧問博明2日在傳統基金會演說，稱北京正利用對仁愛礁的事件來「演練」攻擊台灣的場景。(記者張文馨／攝影)

川普時代的副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)2日在華府的保守派智庫傳統基金會表示，北京正利用仁愛礁事件來模擬實際攻擊台灣的演練。美國應在仁愛礁事件上展現強硬態度，讓北京付出代價，以威懾中方對台灣動手的野心。

中國與菲律賓針對南海的島礁及海域主權爭議不斷，今年起在仁愛礁已爆發數波衝突，菲律賓稱中方阻撓菲律賓海軍和海岸警衛隊對仁愛礁執行的運補作業，北京控菲律賓在未經允許下闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。

博明表示，他支持美國和菲律賓的陸戰隊準備好，執行美菲聯合補給任務；美國也應該考慮讓蔑視國際法和海洋法的北京付出代價。

博明說，仁愛礁並不製造全球最先進的半導體，也不是戰略地緣要衝，為何會被北京針對？北京演練的是封鎖，創造一種無力感，使外界不相信美國會幫助菲律賓和台灣。

博明表示，中方企圖透過此事摧毀美國的公信力，這是針對台灣的演練。

博明表示，菲律賓是美國的防禦條約盟友，美台並非防禦同盟，北京要凸顯美國拿小小暗礁都沒有辦法，並就台灣情勢傳遞相當悲慘的訊息。

博明說，北京的攻擊行為應觸發美菲共同防禦條約，美菲應該作出回應，且應由美菲總統討論出最佳應對之策；他補充，這不代表要開戰，而美國應清楚認知到現狀，並讓北京付出更重大的代價。

博明表示，代價包含強化美國對台灣軍隊的協助訓練；他說，美國長期協助訓練台灣軍隊，如今應提升訓練品質，還要讓日本、澳洲等區域盟友參與進來，他支持與台灣展開多邊的重要軍事訓練，加大訓練力度，以強化威懾，嚇阻北京犯台。

博明 澳洲 華府

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