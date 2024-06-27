拜登限縮庇護見效 非法越境人數減40%

尋求政庇的一名中國無證客本月4日自墨西哥越境入美後，累得在石塊上休息。拜登總統的限庇新政6月中旬啟動後，入境無證客人數大量減少。(路透)

總統拜登 逆轉無證移民政策，嚴厲限制美墨邊境無證移民大量湧入後，不足一個月馬上立竿見影，政府官員聲稱非法越境人數銳減達40%。

拜登6月4日簽署行政命令，只要美墨邊境每日非法移民 人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請，並會即時遣返墨西哥或原居地。這些人還要面臨5年內不得重新進入美國，又許可能遭刑事起訴。

國土安全部官員表示，目前每天的非法入境 者已降至2400人以下。這是拜登入主白宮以來的最低水平，但仍於解除有關命令所需的條件，即連續7天非法入境者低於1500人。

有關官員又說，自拜登推出相關行政措施以來，國安部已經監督100多個遣返航班，將2.4萬多人遣返20多個國家、直接從邊境巡邏隊拘留所遣返的無證移民也增加了一倍、至於越境抓獲後獲釋放等候法庭審核的人數也減少了 65%。

無證移民問題已為今年大選的迫切議題，拜登一改移民政策也與此有關，因此在取得成果後即時利用這個問題攻擊對手前總統川普及共和黨人，指他們破壞了立法遏止的努力。尤其兩人在27日舉行電視辯論前夕公布有關消息，也為拜登在無證移民問題上增添了彈藥。

但目前仍難以確定非法入境下降趨勢會否持續下去，因為從過往歷史來看，在重大政策改變初期，非法入境人數會下降，之後又再回升都是很常見。此外，在拜登新政策出台前的一段時間裡，無證移民入境數量也有所減少，因為墨西哥加強了邊境執法。

同時一些組織也提起訴訟阻止新措施的實施，這都讓拜登的行政措施面臨法律風險。

但白宮依然利用來宣傳拜登的新政策及取得的成果，發言人貝茨(Andrew Bates)26日指出，拜登總統將繼續發揮領導作用，包括採取行動確保邊境安全，同時呼籲國會共和黨人做好本職工作，通過兩黨邊境安全法案。

儘管拜登政府相信這些數字，表明了新政策可以有效抵擋共和黨在這問題上的攻擊。然而民調顯示，在管理邊境安全問題上，選民相信共和黨會做得更好。