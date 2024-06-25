麻州瑪莎葡萄園旺季房租飆 基層公務員大喊住不起

著名的瑪莎葡萄園房價飆漲，使一些在此工作的人員無力租房，被迫搬遷。圖為自行車出租店的老闆梅瑞爾。（美聯社）

旅遊旺季房租飆漲，麻州 瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)地區的基層公務員和公共服務人員無處可棲。

美聯社報導，瑪莎葡萄園地區高中行政人員雪莉‧泰勒(Sheryl Taylor)每年夏季都必須離開瑪莎葡萄園或與朋友同居，因為她付不起昂貴的季節性房租，當地度假屋的每周平均租金約6500元。

泰勒說：「我花很多時間沙發衝浪(couch surfing)，把行李箱放車上，窩在島上朋友家一、兩晚。」

泰勒的處境反映麻州鱈魚角(Cape Cod)南部島嶼瑪莎葡萄園工作者的現況，當地有許多工作機會，但餐廳和商店總是缺工，因為普通職員負擔不起當地的生活費。

官員憂慮公共安全漏洞，因為他們無法留住或吸引911調度員長住久待。

瑪莎葡萄園的房東 往往從短期遊客身上，賺到比長住居民更多的錢；然而，島上許多空屋閒置多時，因為富裕的房東不願短租。

一項新報告指出，瑪莎葡萄園島逐漸受到富裕度假人士的歡迎，讓該島在夏季旅遊期間的生活費飆升十倍，迫使當地約兩萬名中低收入 戶搬家。

瑪莎葡萄園島委員會的住房報告寫道，2012年約40%島民年收入不到5萬元，2022年降至23%；收入介於5萬元到10萬元的人口比率在這十年間減少，而收入逾10萬元的居民幾乎翻倍，達到46%。

報告作者、瑪莎葡萄園島住房規畫員蘿拉‧希爾伯(Laura Silber)說：「收入分配轉變，我們流失長住者、中低收入家庭、中產階級，因為沒有(可負擔)房源。」

報告指出，逾3000個短租房屋的平均每晚價格為931元；過去11年的平均房價增一倍，來到230萬元。

瑪莎葡萄園島附近的南特基島(Nantucket)更誇張，房價中位數上看355萬元。

杜克郡(Dukes County)警長奧格登(Robert Ogden)表示，住房成本已成為瑪莎葡萄園島的一大公安問題，警方無法穩定維持11名911調度員輪班運作，他們負責透過電話提供心肺復甦術(CPR)指令等救援訊息。