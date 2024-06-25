擔心房東和辦公大樓業主付不出貸款 銀行悄出售房貸

紐約時報24日報導，某些華爾街銀行擔心房東 無力繳交辦公大樓貸款 將導致業務虧損，已經悄悄把商用房地產 貸款轉手賣出。

報導指出，銀行的動作透露商用房地產市場前景看壞，貸款利率高、疫情之後辦公大樓出租率低，讓商用房地產市場受到雙重打擊。

德意志銀行(Deutsche Bank)與另一家德國貸款機構去年底將曼哈頓中城115年歷史的阿格諾塔(Argonaut)辦公大樓托欠貸款出脫。根據法院紀錄，接手買方是億萬富豪索羅斯(George Soros)的家庭辦公室。

差不多在同一時間，高盛集團(Goldman Sachs)則將紐約、舊金山、波士頓辦公大樓的問題貸款轉手賣出。加拿大帝國商業銀行美國分行(CIBC)今年5月完成一筆包括各地辦公大樓貸款的3億元交易。

史坦普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)金融機構研究部主任史托瓦(Nathan Stovall)說，目前看到的狀況屬於個例。他說，越來越多銀行把商用大樓貸款賣出，以便縮小業務範圍。

根據史坦普全球市場財智統計，若從數量及總額來看，銀行現正脫手的有問題商用大樓貸款，其實只占美國所有銀行商用房地產貸款總額2.5兆元的極少部分；不過，銀行採取的步驟卻顯示許多商用房地產持有人，尤其是辦公大樓持有人，恐將宣告貸款違約(default)。對於金融機構來說，重大業務虧損將無法避免，營收也將受到重挫。

雖然銀行經常願意讓手頭有困難的房地產業主延期，以便為空蕩蕩辦公大樓尋找租客，銀行也願意假設延期之後就能讓房東的財務狀況好轉。然而，銀行到頭來還是要為自身利益打算，而非一直憐憫借款人。一旦銀行對違約客戶執行贖回，帳面虧損可能轉為實質虧損。將積欠貸款以大幅折扣賣出，銀行同樣面臨虧損。對銀行來說，現在認賠脫手還是較佳選擇，否則拖更久狀況恐更惡化。