暴雨強襲愛阿華 4200人小鎮泡水裡

愛阿華州只有4200人的小鎮羅克谷(Rock Valley)，遭受持續大雨，全鎮沒於洪水，鎮政府發出警報全鎮居民要緊急撤離。(美聯社)

全美正受到極端天氣襲擊陷於「水深火熱」，東北部多個地區仍處於超強熱浪灸烤的同時，愛阿華州西北部及南達科他州 東南部，連續數星期的強降雨導致洪水 氾濫，居民需要緊急疏散。

愛阿華州只有4200人的小鎮羅克谷(Rock Valley)，在遭受持續降兩後，鎮政府23日凌晨發出警報全鎮居民要緊急撤離，因為流經該鎮的羅克河(Rock River)已告氾濫，而且受洪災影響關係，鎮內水井無法使用，居民已無食水供應。

鎮長奧特盧 (Kevin Van Otterloo) 表示，河水水位僅在一個半小時內上升了4吋，已經無法承受。

州長雷諾茲(Kim Reynolds)宣布，羅克谷所在的蘇郡(Sioux County)進入災難狀態。當地治安官發布的無人機影片顯示，整個地區已遭洪水淹沒，看不到街道，只有屋頂及樹頂露出水面。

愛州的哈沃爾登(Hawarden)及斯潘塞(Spencer)共有1.4萬名居民，同樣受到水淹，位於這兩個小城市的廢水處理廠電源已經中斷，部分居民自行撤離。

南達科他州最大的城市蘇瀑市(Sioux Falls)，三天內降雨量超過7英吋(17.7 厘米)，與愛州交界的多條高速公路關閉，包括蘇瀑市以南29號州際公路其中一段。

在密西根州東南部，本周初遭風暴襲擊，導致7萬5000個用戶停電，至23日上午仍有8300戶仍沒電力供應。

除東北部地區外，新墨西哥州拉斯維加斯(Las Vegas)及阿爾伯克基(Albuquerque)附近社區，因大暴雨造成山洪，部分居民必須疏散。

在其他地方，酷熱及潮濕的天氣仍在繼續，國家氣象局表示，約有1500萬人仍處於高溫 警告下，另有9000萬人收到高溫通知。連日來的異常高溫，已擾亂了全國數以千萬居民的生活。

專家表示，美國去年經歷了自1936年以來最嚴重的熱浪，美聯社分析數據後估計有2300多人死亡，是45年最高數字，今年情況仍不容樂觀。