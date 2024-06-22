中學者：警告賴清德新兩國論 「硬的一手」變得更硬

北京國台辦發布「懲治」台獨意見書，中方學者指確有針對賴清德之意。（記者侯永全／攝影）

中國大陸涉台學者21日就「懲治台獨分子意見」表示，此舉是對中華民國 總統賴清德 提出警告，並指隨台海局勢改變，對台「硬的一手」變得更硬；台灣學者則稱，此舉中方可達成三個目的，分別是對內有交代、對國際社會有所宣示，以及對台能夠威嚇。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，「意見」是對當前兩岸關係現實，和台獨勢力蠢蠢欲動的強力回應，若能形成震懾，讓那些台獨分裂的人思考進而收斂，站在中方的立場，會有利於台海的和平穩定。

淡江大學兩岸中心主任張五岳分析，中國透過兩高、三部（最高法院、檢察院和公安部、國家安全部、司法部 ）的方式，首先對內部要有所交代，是大陸掌握主導權。第二個當然對國際社會有所宣示，明確兩岸是一國，台獨在大陸是於法難容。第三個當然就是對台能夠威懾 ，最重要是透過法律戰跟輿論戰。

上海東亞研究所副所長包承柯也說，這次措施，是對賴清德當局把先前中國軍事、經濟等一系列行動當作耳邊風，甚至繼續推「新兩國論」，包含在黃埔建校100周年校慶時重申「兩岸互不隸屬的兩國關係」，所發出的嚴厲警告。至於一般民眾，包承柯判斷不會是中方的打擊對象。

李振廣認為，隨著兩岸局勢出現變化，相較過去對台「軟硬兩手」策略，現在「硬的一手」更硬了，有別過去僅列出「台獨」頑固分子清單時的力度有限，未來中方將運用一切法律手段將這些人繩之以法，並終身追責。