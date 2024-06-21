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中國海警在南海亮刀斧、登船破壞 菲斥：海盜才這樣做

記者顏伶如／綜合報導
菲律賓擱淺在仁愛暗沙的菲艦馬德雷山號，這是去年8月的資料照片。(美聯社)
菲律賓擱淺在仁愛暗沙的菲艦馬德雷山號，這是去年8月的資料照片。(美聯社)

菲律賓軍方指出，中菲雙方17日在南海發生衝突時，乘坐小型船艇的中國海警拿出刀、斧、魚叉刺向菲國軍方的橡皮艇，危險手段「只有海盜才這麼做」。

華爾街日報20日報導，一艘中國船隻高速衝撞菲律賓船隻，導致一名抓緊船身的菲律賓漁民拇指被切斷。

報導指出，當時在混亂之間，中國海警人員登上一艘菲國船隻後，砸毀舷外發動機及通訊設備，還搶走菲國船員的手機。菲律賓軍方指出，中國海警查扣裝在箱子裡準備送到菲軍外站駐點的七把拆解步槍。

菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner Jr.)說：「只有海盜才這麼做。只有海盜才會登船，偷竊，破壞船隻、設備與他人物品。」

報導分析，這次衝突事件反映了中國使用強硬手段恫嚇美國盟邦，讓南海緊張情勢升溫。中國海警以往不曾在與菲律賓發生的海上衝突當中動用刀斧與魚叉。

台灣海峽被認為是美中兩大強權對手之間的主要敏感爭議，但南海狀況頻傳則讓美中之間爆發衝突的可能性隨之升高。

美國與菲律賓有著共同防禦條約，菲律賓軍隊若在南海受到武裝攻擊，也在條約保護範圍之內。中菲17日發生衝突後，五角大廈說，中方的挑釁行為魯莽且不必要，可能導致事件擴大，暴力升級。五角大廈表示，美國與盟友菲律賓站在同一邊。

這次衝突發生於仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)，這個區域儼然已成南海最常發生糾紛的熱點。菲律賓在當地設有據點，馬尼拉1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號(Sierra Madre)擱淺在仁愛暗沙並派兵駐守，宣示主權。中國對仁愛暗沙與南海也主張擁有主權。

過去中菲在仁愛暗沙附近發生衝突，大多是中國海警船衝撞菲國船隻或以水砲對付，雙方人員各自留在船上，彼此之間保持距離，這次事件則有近距離接觸。

菲律賓表示，菲籍船員僅靠赤手空拳防衛。中國海警則說，菲國補給船危險接近，與正常行駛的中方船隻相撞而引發事件。

五角大廈 華爾街

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