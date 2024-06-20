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俄羅斯、北韓簽訂戰略夥伴協議 留下4大疑問

編譯潘勛／綜合報導

俄羅斯總統普亭北韓領袖金正恩均表示，兩國19日簽訂的戰略夥伴關係協議是一大突破，但兩造都未公布協議的文本，短期與長期的成果並不明確。美聯社分析，協議有四大問題並未明確的說明：

如何定義侵略？

普亭表示，簽下協議讓兩國面臨「侵略」時得以互助，這句話挑起許多問題，首先是何謂侵略；過去俄國及北韓均濫用這個詞彙，北韓更是如此，例如碰到美國、南韓聯合軍演就喊侵略、為發動侵略做彩排。俄國則把俄烏戰爭的基本原因，說成北約組織(NATO)想由烏克蘭發動侵略，進攻俄國。普亭另把2014年烏國示威、推翻親俄總統稱為侵略。

如何回應侵略？

協議中並未明言俄國、北韓遭遇侵略，會採取哪種相互支援，不像北約憲章第五條，要求成員國採取自認為必要的行動。普亭及金正恩都沒特定指出，協助時是出兵、提供物資或其他種協助。

沒有侵略如何互助？

北韓及俄國應該找不到理由，宣稱他們遭到侵略，但都表示會協助對方的軍隊；普亭基本上把與北韓軍事合作，聯想成西方供應武器給烏克蘭，指的是高精準武器系統、戰機等高科技武器。

西方國家認為，俄北韓簽訂的協議，刻在進行之中，只是形式化而已；俄國由北韓取得彈道飛彈及彈藥，畢竟俄烏戰爭已耗盡莫斯科的軍火庫存，另外俄國已進行科技轉移，讓金正恩的核計畫、飛彈計畫擺出來的威脅，因此可望升級。

協議在經濟面影響？

兩國協議另呼籲發展經濟關係。這件事對受苦於連串國際制裁的北韓尤為重要。北韓需要商品及物資，而以勞動力來回報被戰爭消耗的俄軍部隊；北韓工人接下來可以把他們的工資，由盧布轉換成美元或歐元，把硬通貨寄回國內。

普亭表示，俄國與北韓貿易去年升九倍，但也承認總量仍「不算多」。

但美聯社指出，幅員遼闊的俄國，與小且遭孤立的北韓，兩國關係近年來變熱絡許多，新簽訂的戰略夥伴關係協定可望讓兩國更加親近，而對國際社會造成新的威脅。

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