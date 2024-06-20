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美售台720架攻擊無人機 與援烏同款 總額3.6億

記者陳熙文、張文馨／連線報導
美國宣布將軍售台灣彈簧刀300無人機，圖為美軍發射無人機檔案照，本圖為重複曝光，可清楚看到射出後機翼展開過程。（美國陸軍檔案照）
美國宣布將軍售台灣彈簧刀300無人機，圖為美軍發射無人機檔案照，本圖為重複曝光，可清楚看到射出後機翼展開過程。（美國陸軍檔案照）

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約3.6億美元。

美國國防安全合作局（DSCA）18日分兩筆宣布，國務院批准售台720架攻擊型無人機彈簧刀300型與101套SB300射控系統（FCS），由美國加州空境公司製造，這筆軍售約6020萬美元。

此外，國務院批准售台至多291套ALTIUS 600M-V無人機系統，這筆軍售約3億美元，主要承包商為喬治亞州的Anduril。

彈簧刀無人機是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一，由空境公司製作300型和600型無人機，600型殺傷力更大，兩者都被烏克蘭用來對抗俄羅斯作戰。

台灣國防部指出，攻擊型無人機近年來於實戰中成為戰術新選項，台方採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限的狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈，藉高低配比構建重層嚇阻能力。

台國防部指出，面對北京在台灣周邊頻密的軍事行動，這次美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。

DSCA表示，這項軍售案將有助於提升台灣安全，協助維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟進展；台灣將因此提高應對當前與未來威脅的能力，且能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中；這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

DSCA表示，這項軍售案支持台灣持續努力地進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

台總統府發言人郭雅慧表示，感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與台灣共同守護區域和平穩定。郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第15度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，也繼續落實美國對台灣的安全承諾。

拜登 烏克蘭 國務院

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