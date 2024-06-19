俄提供敏感技術 想換北韓武器支援攻烏？

平壤當地時間19日，俄羅斯總統普亭抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是24年來普亭首次訪問北韓。兩人隨即展開會談。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 此次訪問北韓 ，加強雙邊關係，主要目的就是看中北韓武器支援，不過北韓可能藉此要求莫斯科提供軍事科技做為交換，但可能無法如願，而且眼看俄朝加強結盟，讓西方國家備感威脅。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，普亭首次訪問北韓，象徵兩國伙伴關係邁出重要一步，英國牛津大學(University of Oxford)朝鮮問題專家豪爾(Edward Howell)指出：「這種關係不僅僅是必要性，我們看到兩國聯盟形成一致戰線，以對抗美國和西方陣營。」

自去年9月兩國領袖舉行高峰會以後，根據統計，俄羅斯從北韓接收超過1萬個貨櫃，相當於26萬噸彈藥等軍火，儘管兩國都予以否認，但仍有美國官員透露，俄羅斯軍方向烏克蘭發射至少10枚北韓造的飛彈。

觀察家表示，北韓製武器品質可能不如俄羅斯，但有助於俄羅斯補充軍火庫存，以便與烏克蘭自西方取得的軍火援助相抗衡。

截至目前為止，外界仍不清楚平壤獲得多少來自莫斯科的回報，但是分析師認為，平壤方面肯定希望獲得俄羅斯先進武器技術以及與鈾濃縮、反應器或潛艇核動力相關技術，因為發展軍備對維護金正恩政權至關重要。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員潘達(Ankit Panda)表示：「金正恩會有興趣向俄羅斯詢問，但是否會取得則是另一個問題。」

俄朝結盟也讓外界質疑俄羅斯可能向平壤提供敏感技術，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)上周回應：「俄朝發展雙邊關係的潛力深遠，不應該引起外界擔憂，也不可能受到外界質疑。」

不過觀察家一致認為，普亭目前不太可能直接幫助北韓核武計畫，因為普亭與習近平都不樂見核武對抗。

眼看普亭與金正恩愈走愈近，引起國際社會，尤其美國憂心忡忡，美國陸軍特種部隊退役上校麥斯韋爾(David Maxwell)指出，俄烏與中東戰火已經耗盡華府過多資源，可能讓拜登政府無以應對北韓日益擴大的威脅；他說：「我們不應假設俄羅斯行動會符合我們的利益，普亭可能樂於讓北韓給美國製造更多麻煩。」