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輝達市值衝向3.34兆 擠下微軟 躍登全球最高

記者胡玉立／綜合18日電
輝達執行長黃仁勳身價水漲船高，個人資產暴增至1190億元，成為全球排名第11名富豪。（路透）
輝達執行長黃仁勳身價水漲船高，個人資產暴增至1190億元，成為全球排名第11名富豪。（路透）

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (Nvidia) 18日市值突破3兆3350萬元，取代科技巨頭微軟（Microsoft），成為全球市值最高的上市公司。輝達已成為華爾街受到新興AI科技樂觀情緒狂熱驅動的象徵。

過去一年來，輝達市值驚人飆升；今年迄今，輝達股價幾乎漲了兩倍。至於微軟今年以來的上漲幅度為19%。輝達今年2月市值達到2兆元，從1兆元增至2兆元只花了9個月；然後僅三個多月市值又在6月衝至3兆元。幾天前，輝達才剛擠下iPhone製造商蘋果公司，成為全球市值第二高公司。

盈透證券（Interactive Brokers）首席市場策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說，「這是輝達的市場；我們都只是在其中交易。」

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）再創新天價，市值衝向3.34兆，取代科技巨頭微軟...
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）再創新天價，市值衝向3.34兆，取代科技巨頭微軟。(中央社)

輝達股價18日上漲3.5%，來到歷史新高每股135.58元；市值一舉增加逾1100億元，達到3兆3350萬元。微軟股價下跌 0.45%，市值3兆3170萬元。蘋果股價下跌逾 1%，市值3兆2860萬元。

倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，輝達也成為華爾街迄今交易量最大的公司，最近日均成交量達到500億元；至於蘋果、微軟和特斯拉（Tesla）的每日成交量均約為100億元。輝達目前約佔史坦普500大公司所有交易量的16%。

包括微軟、臉書母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet 都在競相建立自己的AI運算能力，將AI技術添加到產品和服務中。

由於市場認為輝達AI處理器遠優於競爭對手產品，輝達的圖像處理器始終供不應求，許多投資者認為，輝達是AI迅速發展迄今最大的贏家。

路透報導，儘管輝達一路走揚，提振史坦普500指數和納斯達克指數，兩指數雙雙創下歷史新高，但有些投資者擔心，倘若對AI的支出出現放緩跡象，AI過度樂觀現象將就此消失。

紐約財富管理公司Wealthspire Advisors資深副總裁帕爾施（Oliver Pursche）提醒：「輝達一直受到很多積極關注，很多事都做得非常正確，但一個小失誤就可能導致股價大幅回降，投資者應該小心。」

LSEG數據顯示，輝達最近的本益比為44倍，低於約一年前的84倍。輝達上周將其股票以10比1進行分割，增加了它對個人投資者的吸引力。

輝達 AI 微軟

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