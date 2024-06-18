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路透：研究報告稱 美國高科技核能 落後中國15年

記者顏伶如／綜合報導
研究指出，美國在高科技核能可能落後中國15年，中國近年在核能運用大幅領先美國。圖為中國的核電廠。（中新社）
研究指出，美國在高科技核能可能落後中國15年，中國近年在核能運用大幅領先美國。圖為中國的核電廠。（中新社）

非黨派華府研究機構「資訊科技與創新基金會」(Information Technology and Innovation Foundation)17日發表報告指出，美國在高科技核能的發展落後中國最多15年，北京有政府支持的科技策略與大規模經費贊助，得以掌握先機。

報告指出，中國有27座核子反應爐現正興建中，平均建造時間約7年，遠遠超過其他國家的速度。

隨著時間演進，中國快速部署愈來愈現代化的核能電廠，產生規模可觀的經濟以及「從做中學」的效應，由此可見中國企業未來在這個領域裡，將在漸進式創新裡獲得優勢。

美國有著全世界規模最大的核能電廠系統，拜登政府認為核能電廠是幾乎零碳排的電力來源，能在對抗氣候變遷當中扮演重要角色。

喬治亞州兩座大型核電廠延宕多年終於在2023年、2024年相繼上線，但預算卻超出預期數十億元，後來美國就沒有再蓋新的核能電廠。

中國國營銀行能夠提最低1.4%利率貸款，遠遠低於西方經濟體能夠取得的貸款利率。中國核產業擁有來自政府的持續支持與在地化策略，使得中國得以在再生能源、電動車等產業稱霸。

2023年12月，全世界第一座號稱第四代高溫氣冷反應爐在石島灣上線。中國核能協會(China Nuclear Energy Association)說，這項計畫包括了2200多組「全球首創設備」，材料生產本土化達93.4%。

支持高科技反應爐的人士，設備比目前的核電廠還要安全、效率更高。反對高科技反應爐的人士則說，新式反應爐將帶來擴散，存有重大風險。

中國核能協會曾經警告說，核子零件製造嚴重過剩，過度競爭則導致價格遭到壓低，造成損失。

研究報告主筆伊佐(Stephen Ezell)表示，美國如果有心發展核能就應該研發一套積極的全國策略，在研發、識別以及加速發展有潛力科技等領域增加經費，同時支持人才培訓。

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