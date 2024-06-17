澤倫斯基：俄若撤軍 明天就展開和談
烏克蘭和平峰會閉幕當天，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，只要俄羅斯從烏克蘭撤軍，願意立刻展開和談，並呼籲北京政府加入推動俄烏和談。
烏克蘭和平峰會在瑞士布爾根施托克(Burgenstock)舉行兩天，超過90國代表參加，以推動長達27個月的俄烏戰爭盡快結束，不過俄羅斯沒有受到邀請，澤倫斯基強調：「俄羅斯沒有出席，因為如果俄羅斯對和平有興趣，就不會有戰爭。」
澤倫斯基在閉幕記者會主張：「俄羅斯明天就可以開始跟我們談判，沒有什麼好等，只要他們自我們的主權領土撤退。」
不過澤倫斯基也坦承，西方軍援雖然已經送達，卻不足讓基輔贏得這場戰爭；他說：「是有援助，相當龐大的計畫，但這樣就足以打贏戰爭嗎？不能，已經太晚了嗎？沒錯。」
據政治新聞網站Politico報導，烏克蘭官員在和平峰會上強調，基輔不會與俄羅斯進行直接談判，因此希望廣邀各國、包括俄羅斯盟友共同建立和談聯盟，加速推動結束俄烏戰爭。
澤倫斯基表示，儘管北京與莫斯科關係密切，但中國並非烏克蘭敵人，並趁機呼籲北京政府認真考慮參與和平提案，並強調「中國可以幫助我們」、「烏克蘭絕對不會說中國是我們的敵人」。
烏克蘭總統辦公室副主任佐夫克瓦(Igor Zhovkva)表示，烏克蘭希望藉由俄羅斯友邦發揮對莫斯科的影響力，共同推動烏克蘭和平方案：「在第一次會議上，我們針對十大和平條件其中三項：核電安全、糧食安全以及釋放俄國手中的烏克蘭人，尤其國際社會絕大多數皆同意此三項要件。」並補充道：「但我希望和平方案其他條件也能在峰會最終宣言，獲得認可。」
佐夫克瓦指出，儘管俄羅斯有一定影響力的中國沒有出席和平峰會，但烏克蘭仍希望北京政府在未來某個適當時機加入：「有些國家擁有足以影響俄羅斯的能力，國際社會目標是在各方領域取走俄羅斯的侵略工具，畢竟俄羅斯的侵略行為不單只發生在戰場。」
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