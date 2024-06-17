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南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

研究：全美最適合養育家庭的城市在北加 有好學校、治安佳

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

編譯廖振堯／綜合報導
洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，迅速擴大延燒，當局已經疏散上千民眾。圖為大火已經波及當地建築物。(美聯社)
洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，迅速擴大延燒，當局已經疏散上千民眾。圖為大火已經波及當地建築物。(美聯社)

加州洛杉磯郡西北約60哩非建制區戈爾曼(Gorman)靠近5號州際公路處15日下午爆發大火，附近的飢餓谷(Hungry Valley)休閒區內有兩棟建築物被燒毀，1200人被迫撤離，火勢在強風助威下往金字塔湖(Pyramid Lake)蔓延。16日強風將野火吹向北方，這場被稱為「Post Fire」的野火僅2%得到控制。

美聯社報導，這是洛杉磯郡今年第一場重大野火，起火後迅速擴大到超過16平方哩，目前尚無人員受傷報告，起火原因正在調查中。至少1200名露營、越野和徒步旅行的民眾從飢餓谷休閒區撤離；划船愛好者常去的金字塔湖也暫停開放。

16日沒有建築受到火勢威脅，但官員警告卡斯泰克鎮(Castaic)約1萬9000名居民，如果火勢向南蔓延，他們應該準備撤離。洛郡消防局官員哈斯克特(Kenichi Haskett)提醒，如果民眾人在警告區域內，應準備好一個緊急避難包，裝好過夜衣服、手機、藥品和眼鏡，此外也提前幫車子加滿油，隨時準備撤離。

洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，圖為入夜後消防人員仍然與大火奮戰。(路透)
洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，圖為入夜後消防人員仍然與大火奮戰。(路透)
洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，圖為直升機從空中灌救。(美聯社)
洛杉磯北邊的戈爾曼發生山火，圖為直升機從空中灌救。(美聯社)

哈斯克特表示，儘管溫度悶熱、地形陡峭，消防隊員仍盡力撲滅大火，但風勢難以預測，不斷吹燃餘燼；強風也阻礙消防隊員灑水及阻燃劑。「颳風時把水柱吹到目標以外的地方，所以這是個挑戰。」

國家氣象局(National Weather Service)洛杉磯辦公室預計17日全天濕度偏低，陣風速度約為每小時50哩(80公里)，日落後風速可能會加快，可能到每小時70哩(112.6公里)；洛縣的5號州際公路路段及范杜拉郡(Ventura)山區已發布紅旗警告，直到17日下午5點。

這場野火以東約75英里(120公里)處的聖貝納迪諾郡(San Bernardino County)山區社區15日也爆發2平方哩的大火，迫使道路封閉及疏散警告，16日僅7%火勢受到控制。

據加州森林防火廳(CalFire)，目前有400名人員、70輛車和2台推土機正在參與救火。該廳數據指出今年迄今火災已燒毀約4萬1900英畝的土地，高於過去五年同一期間的平均2萬7100英畝。

洛杉磯 加州 洛縣

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