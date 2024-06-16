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烏和平峰會／賀錦麗：美支持烏實現「公正持久的和平」

編譯廖振堯／綜合報導
副總統賀錦麗(左)15日在烏克蘭和平峰會上會晤烏克蘭總統澤倫斯基(右)時，宣布提供烏克蘭15億餘美元援助，主要用於改善烏克蘭的能源業和人道情況。(歐新社)
副總統賀錦麗(左)15日在烏克蘭和平峰會上會晤烏克蘭總統澤倫斯基(右)時，宣布提供烏克蘭15億餘美元援助，主要用於改善烏克蘭的能源業和人道情況。(歐新社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)15日出席在瑞士琉森(Lucerne)召開的烏克蘭和平峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面，承諾美國將全力支持烏克蘭、實現「公正持久的和平」，亦宣布提供15億元的援助。

美聯社報導，賀錦麗向參加峰會的100位國家和全球組織領導人表示，俄羅斯的侵略不僅僅是攻擊烏克蘭人民的生命和自由、不僅僅是攻擊全球糧食安全和能源供應，也是攻擊國際規則規範以及《聯合國憲章》所代表的原則。她表示，美國致力於繼續讓俄羅斯付出代價，努力實現公正和持久的和平。

賀錦麗也宣布15億元援助，其中5億元的新資金用於能源援助、先前已宣布的3億2400萬元轉用於修復受損的能源基礎建設；另將透過國務院和美國國際開發總署(U.S. Agency for International Development)提撥3億7900萬餘元資金用於人道援助，幫助安置難民並加強平民安全。

澤倫斯基表示即使在聯合國沒有代表的國家，只要行動言論上認同《聯合國憲章》的價值觀，都能加入下一階段的工作；他說這場聚會成功避免戰爭可怕的陷阱：世界分裂為多個陣營，雖然仍有許多事項需要完成。「第一次和平峰會我們必須確定如何實現公正的和平，第二次峰會就能夠真正結束戰爭。」

澤連斯基幾個月來一直公開呼籲拜登總統和其他世界領導人參加這次峰會，甚至警告「若缺席可能會進一步讓普亭在長達28個月的戰爭中更加囂張」。拜登最後決定派賀錦麗和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)參加，不過拜登最近幾周接連發布進一步支持烏克蘭的聲明，可能緩解缺席烏克蘭和平峰會的失望情緒。

拜登和澤倫斯基已在七大工業國(G7)峰會上會面過，兩人13日也簽署了一項安全協議，承諾美國在十年內繼續訓練烏克蘭武裝部隊、加強武器和軍事裝備生產合作及情報共享。

烏克蘭 拜登 賀錦麗

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