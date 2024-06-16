烏和平峰會／賀錦麗：美支持烏實現「公正持久的和平」

副總統賀錦麗(左)15日在烏克蘭和平峰會上會晤烏克蘭總統澤倫斯基(右)時，宣布提供烏克蘭15億餘美元援助，主要用於改善烏克蘭的能源業和人道情況。(歐新社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)15日出席在瑞士琉森(Lucerne)召開的烏克蘭 和平峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面，承諾美國將全力支持烏克蘭、實現「公正持久的和平」，亦宣布提供15億元的援助。

美聯社報導，賀錦麗向參加峰會的100位國家和全球組織領導人表示，俄羅斯的侵略不僅僅是攻擊烏克蘭人民的生命和自由、不僅僅是攻擊全球糧食安全和能源供應，也是攻擊國際規則規範以及《聯合國憲章》所代表的原則。她表示，美國致力於繼續讓俄羅斯付出代價，努力實現公正和持久的和平。

賀錦麗也宣布15億元援助，其中5億元的新資金用於能源援助、先前已宣布的3億2400萬元轉用於修復受損的能源基礎建設；另將透過國務院和美國國際開發總署(U.S. Agency for International Development)提撥3億7900萬餘元資金用於人道援助，幫助安置難民並加強平民安全。

澤倫斯基表示即使在聯合國沒有代表的國家，只要行動言論上認同《聯合國憲章》的價值觀，都能加入下一階段的工作；他說這場聚會成功避免戰爭可怕的陷阱：世界分裂為多個陣營，雖然仍有許多事項需要完成。「第一次和平峰會我們必須確定如何實現公正的和平，第二次峰會就能夠真正結束戰爭。」

澤連斯基幾個月來一直公開呼籲拜登 總統和其他世界領導人參加這次峰會，甚至警告「若缺席可能會進一步讓普亭在長達28個月的戰爭中更加囂張」。拜登最後決定派賀錦麗和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)參加，不過拜登最近幾周接連發布進一步支持烏克蘭的聲明，可能緩解缺席烏克蘭和平峰會的失望情緒。

拜登和澤倫斯基已在七大工業國(G7)峰會上會面過，兩人13日也簽署了一項安全協議，承諾美國在十年內繼續訓練烏克蘭武裝部隊、加強武器和軍事裝備生產合作及情報共享。