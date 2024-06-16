烏和平峰會／恐淪同溫層相互取暖 俄烏戰下一步怎麼走？

烏克蘭和平峰會15日在瑞士琉森開幕，共約100個代表團參加，東道主瑞士盼推進各方就俄烏戰爭潛在和平框架達成共識。(歐新社)

瑞士舉行的俄烏戰爭和平峰會15日登場，為期兩天。俄國 未受邀，中國不捧場，連主辦方都努力降低各界期望。對烏克蘭 來說，唯一的好消息是七大工業國(G7)義大利峰會通過500億美元貸款，但不是G7自掏腰包，而是慷俄國之慨。

瑞士和會要談什麼？烏克蘭總統澤倫斯基2022年11月提出十點和平方案，但無法成為談判基礎。歐盟大部分國家領導人出席峰會，但烏克蘭鎖定的目標受眾：全球南方的國家，對俄烏戰爭的基本立場是不選邊。

因此，瑞士峰會注定是一場同溫層相互取暖。瑞士預告，9月在沙烏地阿拉伯還有續集，歐盟可望邀請俄國與會，這才比較像是玩真的。

G7峰會通過五百億美元的貸款案，這是來自俄國入侵烏克蘭後遭凍結資產的孳息。俄國遭凍結的海外資產估計有3000億美元，每年孳息30億至50億美元，十年就是500億，G7與烏克蘭另簽署為期十年的安保條約，數字就是這樣來的。

美歐搶在G7峰會公布對烏克蘭的貸款和安保條約，與其說是針對普亭 ，倒不如看成是因應一旦美國前總統川普回鍋，對烏克蘭撒手不管，先打預防針。

俄烏戰爭打了兩年多，終局劇本究竟是什麼？外界只注意到普亭三不五時揚言動用核武，卻很少有人發現普亭從5月15日起，四度提及停火談判。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深顧問、美軍陸戰隊退役上校坎西恩指出，倘若普亭可以如願，至少算是局部勝利，因為俄國目前占有約20%的烏克蘭領土，和談達成協議後不必支付賠償金，普亭也無須受到國際刑事法院的追訴通緝。

不過，和談現階段在烏克蘭和盟友間太敏感：在光譜的兩端，一邊主張設立停損點早點結束，一邊則揚言要收復包括克里米亞在內的所有失土。和談被視為投降，沒人敢公開提議。

俄國軍事專家盧琴指出，俄國從未放棄戰爭的目標，提出和談只是為了換取喘息時間。