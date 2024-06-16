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烏和平峰會／美派賀錦麗代表 俄未受邀 中婉拒出席

編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭和平峰會15日在瑞士琉森開幕，共約100個代表團參加，東道主瑞士盼推進各方就俄烏戰爭潛在和平框架達成共識。圖中前右四為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭和平峰會15日在瑞士琉森開幕，共約100個代表團參加，東道主瑞士盼推進各方就俄烏戰爭潛在和平框架達成共識。圖中前右四為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭和平高峰會15日至16日在瑞士琉森舉行，共約100個代表團共襄盛舉，東道主瑞士盼推進各方就俄烏戰爭潛在和平框架達成共識。但除俄羅斯未受邀，中國也婉拒出席，將削弱和平峰會可能的影響力；美國總統拜登則派副總統賀錦麗代表。她15日宣布美國加碼援烏15億美元，主要用於改善烏國能源業與人道援助。

為期兩天的會議在瑞士中部山巔的度假村布爾根施托克(Burgenstock Resort)舉行，確定與會的國家及國組數目，還有出席的國家領袖人數均不明。有說法是共100個國家與國組出席，也有說法是78個。

挨轟峰會徒勞無功

綜合英國廣播公司等外媒報導，各國出席與否成為該峰會關鍵點，有批評人士認為俄國總統普亭及其政府未獲邀將使峰會徒勞無功。與俄國關係深厚的其他金磚國家也未見領袖親臨，印度派部長級官員，巴西自稱觀察員。

中國外交部5月即稱該峰會不符中方預期，恕難參加。既然中國缺席，孤立莫斯科當局的期盼趨於渺茫；與此同時，近來戰局逆轉使得基輔當局深感岌岌可危，而以哈戰爭也分散了世人對於俄侵烏的關注。

消息來源指出，和平峰會的磋商預料將關注由戰爭所致的更廣泛擔憂，像是糧食和核能安全與航行自由，最終聲明的草稿則是認定俄羅斯為這場軍事衝突的入侵者。

烏克蘭總統澤倫斯基15日預料這次峰會將創造歷史，並已成功讓世界重新體認攜手努力就能阻止戰爭和建立公正和平。

基輔此前大力鼓吹各方參與，以施壓普亭接受澤倫斯基前年底提出的十點和平框架，包括俄國歸還所有俄占區，但如今看來機會並不高。

法國總統馬克宏堅持，和平不可藉烏克蘭投降達成；美國副總統賀錦麗則強調全力支持烏克蘭建立「公正且持久的和平」。德國總理蕭茲則避談某些最艱難的議題，把烏克蘭和平峰會比做「一小株需要澆水灌溉、悉心照料及培育的植物」，未來將看到這場峰會的成果。

而對於俄羅斯總統普亭在烏克蘭和平峰會前夕，對烏方提出只要烏克蘭放棄加入北約組織(NATO)及烏東、烏南四個俄占區，俄羅斯就即刻停火並展開談判結束戰爭，義大利總理梅洛尼15日抨擊普亭只是在做「宣傳」。賀錦麗則則說：「他是在呼籲投降。沒有烏克蘭參與，就不應做出任何關於終戰的決定。」

華府智庫歐洲政策分析中心專家葛林也說，烏國漸被認為可能贏不了。美國外交政策主流派大多也相信基輔應設定停損。該峰會目標之一將是激起各方支持基輔認為的可接受結果。

布魯塞爾智庫國際危機組織聯合國事務專家高文則提到，該峰會可能反而暴露基輔的外交侷限，但烏國可藉機提醒世人，烏方正捍衛聯合國憲章揭櫫的原則。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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