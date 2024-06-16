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烏和平峰會／澤倫斯基：國際同意 就向俄提出終戰計畫

編譯中心／綜合報導
俄軍於2022年2月24日對烏克蘭發動「閃電戰」，至今已近兩年又四個月，戰局仍膠著。圖為戰爭爆發次日，烏軍在首都基輔準備迎擊俄軍。(路透)
俄軍於2022年2月24日對烏克蘭發動「閃電戰」，至今已近兩年又四個月，戰局仍膠著。圖為戰爭爆發次日，烏軍在首都基輔準備迎擊俄軍。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基15日在瑞士「烏克蘭和平峰會」表示，一旦國際社會同意烏方的和平方案，他將向俄羅斯提出這項終戰計畫。

烏克蘭和平峰會周末於瑞士舉行，超過90國參與，但俄羅斯與中國皆缺席。

美聯社報導，澤倫斯基在會上發表演說，表示期盼這場峰會為烏克蘭與俄羅斯達成「公正」且「持久」的解決方案奠定基礎。

他說：「我們必須共同決定，公正的和平對世界而言意味著什麼，以及如何持久實現這一目標。」

他還說：「然後這項提案將傳達給俄羅斯代表，如此一來，我們在第二次和平峰會上將能真正結束戰爭。」

澤倫斯基並未提及他是否準備與俄羅斯總統普亭直接對話。

峰會剛開始時，澤倫斯基指出：「我相信，我們將在這場峰會見證創造歷史。但願公正的和平能盡快建立。」

他接著說：「所有今天在峰會達成共識的事務，將成締造和平進程的一部分。我們已成功讓世界重新認知到，共同努力能停止戰爭並建立公正的和平。」

烏克蘭和平峰會旨在為俄烏兩國最終進行和平談判，建立一個初步的國際平台。

法國總統馬克宏15日堅持，和平不可藉烏克蘭投降達成。法國總統馬克宏在烏克蘭和平峰會堅持，促使俄烏終戰不可包含基輔「投降」。

馬克宏在瑞士對齊聚一堂的各國領袖表示：「我們所有人都承諾建立可長期維持的和平…這樣的和平不能是(透過)烏克蘭投降(達成)」。

出席烏克蘭和平峰會的多位西方國家領袖15日強調，和平不可藉烏克蘭投降達成。圖為當...
出席烏克蘭和平峰會的多位西方國家領袖15日強調，和平不可藉烏克蘭投降達成。圖為當天一名頓涅茨克居民在家門口被俄軍炸死後，由殯儀館工作人員抬去安葬。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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