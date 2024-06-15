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路透：為報復北京 美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗行動」

編譯俞仲慈／綜合報導
路透獨家報導，疫情期間美國國防部曾發起訊息戰，貶抑中國援助菲賓律的疫苗效力。（路透）
路透獨家報導，疫情期間美國國防部曾發起訊息戰，貶抑中國援助菲賓律的疫苗效力。（路透）

根據路透獨家報導，全球爆發新冠疫情之際，美國軍方啟動一項秘密計畫，不惜抹黑中國疫苗，以報復北京政府將疫情歸咎於美方，公衛專家指責五角大廈此舉如同陷無辜生命於危險，非常不可取。

路透指出，美國軍方為削弱中國對菲律賓日益增強的影響力，利用菲律賓國內新冠疫情肆虐之際，在幕後操作，透過網路帶風向，讓菲國民眾質疑中國製疫苗等防疫措施的安全性和有效性。

路透調查發現，美軍自2020年夏天起，在社群平台X(前身為Twitter)至少設置300個假帳號，幾乎都是發文抨擊中國製口罩、快篩以及中國政府提供給菲國的「科興」(Sinovac)疫苗，主打反中口號「#Chinaangvirus」（中國就是病毒之意）。

其中一則典型貼文刻意使用菲國官方語言「他加祿語」(Tagalog)直指中國就是病毒：「新冠病毒來自中國、疫苗也來自中國，不要相信中國！」而且貼文附帶疫苗針筒的照片，加註中國國旗與確診人數激增圖表；還有一則貼文也寫道：「來自中國的防疫裝備如口罩、疫苗等全是假貨，但新冠病毒卻是真實存在。」

五角大廈被爆在疫情搞訊息作戰，宣傳貶抑中國疫苗的效力，遭到專家批評。(取自Reu...
五角大廈被爆在疫情搞訊息作戰，宣傳貶抑中國疫苗的效力，遭到專家批評。(取自Reuters網站)

路透確認美軍發動的反中國疫苗計畫始於2020年春季，並逐漸向東南亞以外地區擴散，針對中亞與中東地區穆斯林量身訂製帶風向，散布對中國疫苗的恐懼，直至2021年年中結束。

路透發現，抹黑中國疫苗計畫在前總統川普任內啟動，即使拜登就任後行動仍持續數月時間；國防部一名資深官員向路透坦承，美軍確實在開發中國家暗中貶低中國疫苗，但拒絕提供進一步資料。

疫情期間前總統川普不斷醜化新冠肺炎是「中國病毒」，曾引起美國一波的仇亞惡潮。（路...
疫情期間前總統川普不斷醜化新冠肺炎是「中國病毒」，曾引起美國一波的仇亞惡潮。（路透）

達特茅斯學院蓋澤爾醫學院(Dartmouth's Geisel School of Medicine)傳染病專家盧西(Daniel Lucey)聽聞此後表示：「此舉令人無法接受，美國政府的作為令我深感沮喪、失望以及理想破滅。」

美國國家情報委員會(U.S. National Intelligence Council)前主席崔佛頓(Greg Treverton)也認為五角大廈做法確實「越界」；菲律賓衛生部發言人則表示：「路透調查結果，值得我國有關部門收集資料、進行調查。」

疫苗 疫情 五角大廈

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