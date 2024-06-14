美俄潛艦同時現身古巴海域 俄：美不應緊張

在俄國艦隊12日開進古巴港口後一天，美國也宣布洛杉磯級攻擊潛艦海倫娜號已開進古巴關達納摩灣，似有牽制監控俄軍的意味。（照片來源／關達納摩海軍基地）

俄羅斯 艦隊抵達古巴 第二天，美國海軍一艘核子潛艦抵達關達納摩灣，這是美俄核潛艦首次如此近距離對峙；俄羅斯13日表示，美國不應對停泊古巴參加軍演的俄國 船艦感到緊張，但西方顯然漠視俄國釋出的外交訊息，僅在陸軍或海軍採取行動時才有所反應。

美核潛艦抵古巴關達納摩灣

美國南方司令部(U.S. Southern Command)表示，洛杉磯級核動力快速攻擊潛艦「海倫娜號」(USS Helena)根據「事前排定的計畫」，於13日駛進美國在古巴基地附近的海域，恰逢俄國艦隊停泊古巴哈瓦那港。

俄國巡防艦「高希可夫海軍元帥號」13日停靠古巴哈瓦那港口，開放讓民眾上船參觀。俄國稱此行是外交的作為。（路透）

俄軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」(Admiral Gorshkov)、核動力潛艦「喀山號」(Kazan)、一艘油輪和一艘打撈拖船)12日至17日停靠哈瓦那。

美國海軍在社群媒體上發文寫道，海倫娜號此次停靠屬於「例行港口訪問」的一環，因為這艘潛艦航行穿越南方司令部轄區。

其他美國船艦持續追蹤與監控俄國船艦動向，五角大廈官員表示，俄方未對美國構成威脅。

五角大廈副發言人布麗娜‧辛赫(Sabrina Singh)被問道俄軍演習時表示，「這並不奇怪，我們看過他們類似的港口訪問，我們嚴正以待，但演習不會對美國構成威脅。」

俄國軍演在拜登總統授權烏克蘭使用美援武器攻擊俄國境內目標後實施；俄國總統普亭回應，俄軍可在世上任何地方採取「不對等步驟」。

辛赫補充，俄方在美國周邊進行全球演習並不意外，軍演在國際海域進行；美方官員預期，俄軍船艦將在哈瓦那度過夏季，也可能造訪委內瑞拉參加加勒比海地區的軍演。

俄羅斯是委內瑞拉和古巴的長期盟友，俄國機艦定期前往加勒比海；2008年以來，俄國船艦偶爾停靠哈瓦那。

俄軍強調，美國毋須為俄國軍艦通過佛羅里達州、停泊哈瓦那感到緊張，而外界普遍分析，這是俄烏戰爭緊張之際展示武力的舉動。

被問道美方擔心俄國可能轉移軍事人員或在古巴建立軍事基地而緊張時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)回答，「這是所有國家的正常反應，包括像俄羅斯這樣的海上大國。這類演習很常見，我們認為這種情況不用擔心。」

古巴外交部表示，俄國船艦未攜帶核武，美國官員也認同這番說法。

當被問及俄國政府想釋出什麼訊息時，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，當俄國透過外交管道發出訊息，西方似乎從未注意，「一旦涉及軍演或海上航行，我們隨即聽見質疑並希望解答訊息內容。為什麼只有與俄國陸軍和海軍有關的訊息，才傳得到西方呢？」