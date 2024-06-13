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G7峰會前夕 美再祭新制裁切斷中俄連結 限制中企賣晶片

記者張文馨／華盛頓報導
G7峰會將討論美國的提議，利用俄羅斯被凍結資產的孳息來供給烏克蘭抗俄。圖為拜登總統12日抵達義大利，準備參加峰會。（美聯社）
G7峰會將討論美國的提議，利用俄羅斯被凍結資產的孳息來供給烏克蘭抗俄。圖為拜登總統12日抵達義大利，準備參加峰會。（美聯社）

七大工業國（G7）領袖峰會在即，美國政府12日宣布新一輪制裁，目標在切斷中俄快速發展的科技與金融連結，白宮國家安全顧問蘇利文預告，拜登將在G7峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基簽署新安全協議，以表達持續支持烏克蘭，並透過公報表達G7對中國產能過剩的立場。

美國在G7領袖會議前加大力道試圖切斷中俄連結，副國務卿坎伯（Kurt Campbell）12日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）表示，北京現階段的重點在經濟，且有意穩定對美關係，不想製造摩擦或緊張，因為這樣可能影響中國經濟。

俄烏戰爭2022年初爆發以來，美國始終密切關注中俄的合作動向，並警告北京不得支援俄羅斯對烏作戰；白宮一邊對莫斯科和北京施壓，一邊推動美中對話，坎伯說，當前的挑戰在於既要強化並拓展美國實力，也要與北京謹慎共存。

美國財政部和國務院12日宣布超過300項針對實體或個人的制裁，包含限制中國企業出售晶片給莫斯科、協助俄羅斯規避制裁的實體及個人，和支持俄羅斯生產無人機等，制裁對象包含俄羅斯、中國、歐亞非等地多國。

蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府明確對北京表達若干憂慮，包含中方以軍民兩用能力支援俄羅斯非法侵略烏克蘭、為俄羅斯提供工業材料和無人機零件等支持俄國的戰爭機器，以及中方金融機構為受制裁的俄國實體提供交易便利。

至於外傳G7領袖峰會將宣布把凍結俄羅斯資產所得的500億美元投入援助烏克蘭行列，蘇利文並未證實。

針對中國，蘇利文表示，美國與歐洲國家已對中國產能過剩問題直率表達立場，可預期在今年的G7公報上，看到各國針對中國經濟與安全挑戰表達立場。

俄羅斯 G7 烏克蘭

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