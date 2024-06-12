4美師在中遇襲／白宮「深表關切」 美大使稱憤怒

中國吉林省北山公園10日發生持刀傷人事件，四名赴中國交流的美籍教師遇刺倒地，吉林警方當晚通報，中國籍的55歲崔姓兇嫌已落網。(美聯社)

愛阿華州 康納爾學院(Cornell College)四名講師10日在中國吉林市公園裡遭一名男子刺傷，白宮 11日對此「深表關切」；美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)則透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文表示「憤怒與不安」，並稱一名領事已前往醫院探視病患。

這四名講師基於兩校合作協議，前往中國參加與吉林北華大學行之有年的教學計畫；孰料10日上午在吉林參訪北山公園時被一名男子持刀刺傷，送醫救治後均無生命危險。

白宮針對這起攻擊事件「深表關切」，並在聲明中表示，已與受害者聯繫。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)透過「X平台」發文寫道，「我們對美國公民 在中國吉林市被刺傷的事件深表關切，我們的團隊持續與這些美國人和中國夥伴保持聯繫，確保滿足受害者的需求，並採取適當的法律措施」。

美國駐中國大使伯恩斯在「X平台」發文寫道，「對於三名美國公民和一名住在愛荷華州的非美籍公民在中國吉林被刺傷的事件，我深切的感到憤怒和不安」。

伯恩斯補充表示，「一名美國領事已前往吉林的醫院探視這四名受害者，他們正在那裡接受治療。我們盡一切努力幫助他們，希望他們早日康復」。

中國警方調查後表示，這起攻擊事件肇因於55歲崔姓男子當天在北山公園散步時，「與一名外國人碰撞，然後用刀刺傷該名外國人及與他同行的另三名外國人」，一名試圖阻止攻擊的中國遊客也受傷。