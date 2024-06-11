為救出5人質 拜登政府想過單方面與哈瑪斯談判

以哈戰爭發生八個多月以來，已造成數萬人傷亡，其中還有近3萬名巴勒斯坦百姓死亡。（美聯社）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)10日呼籲以色列 高層接受美方提出的加薩停火協議，他也要求哈瑪斯 同樣接受停火協議。自從去年10月以哈雙方爆發衝突以來，布林肯已經8次銜命出訪中東。

美聯社報導，布林肯與埃及總統賽西(Abdel Fattah el-Sissi)會面討論以哈停火協議後，旋即飛往以色列與總理內唐亞胡及國防部長加蘭特(Yoav Gallant)會面，布林肯告訴內唐亞胡說，「美國及其他世界領袖將支持拜登總統提出的提議，讓加薩立即停火、釋放所有人質，並大幅提高對加薩全境的人道援助。」

國務卿布林肯10日再抵以色列，將與內唐亞胡總理會談，力促以哈停火。（美聯社）

聯合國安理會通過由美國提出的停火決議案後，哈瑪斯對此表示歡迎，並準備透過調停國家與以色列進行間接的談判。雖然這是目前為止哈瑪斯發表過言辭最強烈的聲明之一，但當中仍強調該組織將繼續「屬於自己鬥爭」來結束以色列的占領，並致力建立一個「完全主權」的巴勒斯坦國。

不過，由於哈瑪斯針對這份10天前收到的提議尚未對外正式回應，布林肯則再次敦促哈瑪斯接受該提議，他並表示提議已獲得廣泛的國際支持而且以色列已表示接受。對此，內唐亞胡則仍有存疑。

布林肯與賽西會面時，討論到加薩衝突結束後的治理與重建，內唐亞胡及其政府則拒絕任何會防止以色列在該地區保有某種形式安全力量的「事後」方案。對此，布林肯表示，他將敦促以色列提出可接受的替代方案。

另外，NBC News引述多位美國高級官員說法，拜登政府已討論如果停火談判失敗，是否將與哈瑪斯單方面談判，以確保在加薩被扣押的五名美國人質被釋放。官員也表示，釋放人質談判不會邀請以色列參與並將透過卡達代表進行。

以哈戰爭發生八個多月以來，已造成數萬人傷亡，其中還有近3萬名巴勒斯坦百姓死亡。（美聯社）

拜登政府指出，哈瑪斯在去年10月7日對以色列發動恐怖襲擊期間綁架了包括亞歷山大(Edan Alexander)與戈堡波林(Hersh Goldberg-Polin)等五名美國人質。至於與哈瑪斯談判釋放美國人質的消息傳出後，人質之一的戈堡波林的家長表示歡迎。他們說，「對於能讓我們心愛的人回家的任何談判，我們都表示歡迎。他們已經被囚禁超過8個月了。我們祈禱所有人質的家人能立即與他們心愛的人團聚。」