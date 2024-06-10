不滿邊界新政策 維權團體將提告 國安部長：堅持立場

拜登限縮邊界的新令生效後，美墨邊境逮捕的無證移民數量開始下降。圖為美國邊境巡邏隊逮捕進入美國的無證移民。(歐新社)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)9日表示，預期美國公民 自由聯盟(ACLU)將興訟，挑戰拜登 政府新頒布的移民申請庇護 行政命令，政府已做好準備，捍衛政策立場。

路透(Reuters)報導，美國公民自由聯盟9日證實打算興訟。

拜登4日簽署行政命令，一般而言禁止非法入境的無證客申請庇護，另外，如果每日越界人數超過2500，准許執法當局快速遞解或遣送他們回墨西哥。這道禁止申請庇護的行政命令替無人陪護的未成年人、面臨安全威脅或亟需治療的人、人口販運的被害人，都網開一面。

梅奧卡斯接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)專訪表示，公民自由聯盟打算提告，政府會捍衛政策立場；他說，「雖尊重但不同意公民自由聯盟」，政府對所做的事情之合法性，一定堅持下去，捍衛價值立場，此事不僅攸關邊界安全，還有人道義務，要讓弱者得免於人蛇集團的剥削。

美國公民自由聯盟「人權專案」(Rights Project)副主任傑林特(Lee Gelernt)聲明表示，川普時代那麼做就已違法，現在那麼做也合法不到哪裡去。

拜登2021年上任，便矢言扭轉川普的一些限禁政策，但非法越界的無證客被捕數量屢創紀錄，11月總統選舉之前他絞盡腦汁想克服。

梅奧卡斯表示，初步數據顯示，新政策嚇阻住一些非法移民行動；雖然言之過早，但跡象是正面的。

邊界官員表示，邊界巡邏隊8日逮捕的非法越界人數約3100人，相形更早一天下降約20%。

沿格蘭德河谷(Rio Grande)安置剃刀蛇籠的德州州長艾伯特(Greg Abbott)發現，德州州法想阻擋非法越界，遭到法官判為違憲，他向福斯新聞網(Fox News)表示，拜登政府的新政策適得其反，事實上只會吸引、邀請更多人非法穿越邊界。